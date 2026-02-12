Qué hacer en A Coruña por el Carnaval 2026 hoy, jueves 12 de febrero

La programación del Entroido 2026 de A Coruña regresa este jueves por todo lo alto con dos actividades para calentar motores de cara al gran fin de semana que espera a la ciudadanía

El Jueves de Comadres del Entroido coruñés se estrena con una charla y un homenaje, dos eventos que reivindican el carácter cultural y divulgativo de estas festividades.

Estas actividades darán paso al plato fuerte del fin de semana. En Quincemil te contamos todo lo que necesitas saber acerca de la edición 2026 del Carnaval de A Coruña y lo que ofrece este jueves.

Conferencia sobre el Antroido de Xurxo Souto

El día de hoy, jueves 12, reanudamos la programación festiva a las 19:00 horas, pues el músico y escritor Xurxo Souto se presentará en el Círculo de Artesanos para protagonizar una conferencia centrada alrededor de la historia y tradición del Carnaval gallego o Antroido.

Si te interesa conocer la historia que hay detrás de esta festividad te recomendamos acercarte a escuchar esta conferencia. ¡No te arrepentirás!

La entrada es libre hasta completar aforo y será posible asistir sin necesidad de retirar una entrada previa.

Jueves de Comadres con acto de homenaje a Ánxeles Alvariño

Un poco más tarde, a las 20:00 horas, el Archivo Histórico Municipal de Durán Loriga presentará oficialmente el Jueves de Comadres con un homenaje a la científica marina Ánxeles Alvariño.

Con este homenaje se reivindica la figura de las mujeres en una festividad tan importante como el Entroido y se da a conocer la historia de una científica gallega que ha desenvuelto su actividad profesional en la ciudad herculina.

Si te animas a acercarte, la entrada será gratuita para todo el que lo desee.