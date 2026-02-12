El Centro Comercial Los Rosales de A Coruña celebra una gran fiesta de carnaval este fin de semana

El Centro Comercial Los Rosales celebrará desde el viernes 13 hasta el lunes 16 de febrero un amplio programa de actividades infantiles con motivo del Carnaval, pensado para que los niños disfruten de unos días repletos de animación, talleres y desfiles.

Durante tres días, el centro comercial acogerá propuestas que combinan creatividad y entretenimiento: música, bailes, mascotas animadas, juegos populares, sorteos y diferentes talleres temáticos. El objetivo es ofrecer un espacio lúdico en el que los pequeños puedan lucir sus disfraces y vivir el ambiente festivo en familia.

Programación

Viernes 13

A partir de las 17:30 horas arrancará el festival con talleres de maquillaje infantil para completar o transformar los disfraces. También habrá actividades de globoflexia y un fotomatón para que los participantes se lleven un recuerdo de la jornada.

Sábado 14

Desde las 17:30 horas continuarán las actividades con talleres de caretas, maquillaje y figuras con globos, acompañados de música y animación para mantener el ambiente festivo durante toda la tarde.

Lunes 16

Coincidiendo con las vacaciones escolares, será el día central del festival. A partir de las 17:30 horas se desarrollarán talleres de antifaces, caretas, globoflexia, chapas y dibujo, además de juegos y nuevas sesiones de fotomatón.

A las 18:30 horas tendrá lugar el gran desfile de disfraces, con animación musical, reparto de premios y sorpresas para los asistentes, poniendo el broche final a varios días de celebración carnavalesca en Los Rosales.