Parque Ferrol celebra el Carnaval 2026 con dos grandes eventos de inspiración veneciana

Parque Ferrol celebra el Carnaval 2026 por todo lo alto con eventos este fin de semana. El centro comercial contará con un taller infantil de máscaras venecianas el viernes, así como con una gran fiesta de disfraces el sábado 14 en el que se repartirán más de 500 euros en premios.

El pistoletazo de salida a las jornadas festivas será el viernes a las 17:00 horas con el taller infantil de máscaras venecianas, que se extenderá hasta las 20:00 horas. Los más peques podrán diseñar y decorar su propia máscara, experimentando con colores, formas y materiales para crear un complemento único y lleno de imaginación.

El taller contará con todo el material necesario y está pensado para fomentar la creatividad y la participación de los niños y niñas.

El sábado 14 de febrero de 18:00 a 20:00 horas tendrá lugar la fiesta de disfraces, en la que se reconocerá el mejor disfraz grupal, el más original y el mejor disfraz hecho en casa con hasta 500 euros en premios. La fiesta contará con DJ infantil, pintacaras, photocall y regalos para todos los asistentes.

Aunque la ambientación del evento estará inspirada en el Carnaval de Venecia, los participantes podrán acudir disfrazados como quieran. Las personas interesadas en inscribirse pueden hacerlo de forma presencial durante la fiesta o previamente a través del formulario disponible en la web de Parque Ferrol, una opción ideal para evitar colas.