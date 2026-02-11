Así será el Carnaval 2026 en Marineda City, en A Coruña, con concurso de disfraces, circo y música

Marineda City ha diseñado una programación especial para celebrar el Carnaval 2026 con propuestas pensadas para todos los públicos. El centro comercial, propiedad de Merlin Properties, acogerá un espectáculo familiar a cargo del artista Peter Punk y un concurso de disfraces con 1.000 euros en premios y música en directo, ambos en la plaza Emilia Pardo Bazán, en la planta baja.

La programación de Carnaval de Marineda City arrancará el sábado 14 de febrero a las 17:00 horas con el espectáculo Chungo que te cagas, un show de circo, humor y malabares protagonizado por Peter Punk.

La actuación, dirigida a público familiar promete una tarde de diversión para pequeños y mayores. Precisamente, niños y niñas podrán disfrutar desde las 18.30 horas de un pintacaras, así como de algodón de azúcar.

Concurso de disfraces con La Paca

Las celebraciones continuarán el lunes 16 de febrero a partir de las 17.30 horas con un concurso de disfraces que repartirá 1.000 euros en premios entre los participantes. El evento contará además con la animación musical de un DJ, creando un ambiente festivo para todas las edades.

El jurado del concurso estará formado por La Paca, referente imprescindible del Antroido coruñés, y varias influencers locales de lifestyle como Patricia García y Nerea Rodríguez.

Las personas que quieran participar en el concurso deberán inscribirse previamente de forma presencial en el punto de atención al cliente, situado junto a La Bottega, o enviando un correo electrónico a informacion@marinedacity.com.

Marineda City busca de esta forma reforzar su apuesta por ofrecer experiencias de ocio y entretenimiento, consolidándose como un espacio de encuentro y disfrute para las familias durante fechas con tanto arraigo en A Coruña como es el Carnaval.