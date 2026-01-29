La M.O.D.A, Carlos Ares y más: Planes que puedes hacer este fin de semana en Santiago de Compostela

El último fin de semana del mes de enero se presenta en Santiago de Compostela con una serie de eventos que no dejarán a nadie indiferente. Desde los conciertos de La M.O.D.A., Carlos Ares y Depresión Sonora hasta el espectáculo infantil de Las Guerreras del K-Pop.

Otros eventos relevantes son el espectáculo Born to be guay de Pedro Herrero; la representación de Reconversión o Los Yugoslavos; y las diferentes foliadas que se celebrarán a lo largo de este fin de semana.

Conciertos del fin de semana

El gallego Carlos Ares actuará este fin de semana en una sala Capitol completamente Sold Out

El día de hoy, jueves 29, a las 21:00 horas podremos disfrutar en la sala Capitol de dos citas exclusivas del grupo burgalés La Maravillosa Orquesta del Alcohol, más conocidos como La M.O.D.A. Su fusión de folk, blues y rock ha amasado grandes éxitos nacionales, como Héroes del Sábado o San Felices.

El viernes 30 a las 20:00 horas llega a la sala Capitol una de las voces emergentes de la escena musical española: Depresión Sonora, quien ha colaborado con artistas como Carolina Durante o BBtrickz Se embarca en la gira Se me va la vida en esto, donde presentará en directo los temas de su nuevo disco Los perros no entienden el Internet.

Otra cita musical del viernes 30 será el concierto de Lisdexia a las 22:00 horas en la sala Sónar, donde estarán presentando en directo los temas de su EP los Esclavos do baile, un trabajo rebosante de ironía y energía.

El sábado 31 a las 22:00 horas en la sala Capitol podremos disfrutar de una cita musical inédita de Carlos Ares. Tras haber hecho Sold Out en apenas un día, el autor de Peregrino se presentará en la capital compostelana como parte de su gira nacional La boca del lobo, homónima a su álbum de 2025.

Representación de la obra teatral Reconversión

Un momento de la obra 'Reconversión' de Ibuprofeno Teatro

El jueves 29 y el viernes 30 a las 20:30 horas en el Teatro Principal podremos disfrutar de dos sesiones de teatro para adultos con la representación de Reconversión.

Este espectáculo es mucho más que una simple obra de teatro, pues incluye ocho actores sobre el escenario, quienes forman una charanga e interpretarán una banda sonora en directo.

La historia de Reconversión gira alrededor de la vida del padre de Santiago Cortegoso, el autor de la obra, un hombre que trabajó en Ascón durante 30 años. La obra, en sí, es un ejercicio de memoria histórica que gira alrededor de la reconversión del sector naval en la Ría de Vigo.

Foliada en Compostela

Cartel de la Foliada en Compostela que tendrá lugar este viernes

El viernes 30 a las 22:30 horas en la Nave de Vidán regresan oficialmente las Foliadas en Compostela, un evento folclórico abierto al público donde los protagonistas son el baile y la música tradicional gallega.

Como acto previo, a las 19:30 horas, se impartirá un obradoiro de baile con Chus Caramés y Carmen Campo.

En esta ocasión podremos disfrutar de las actuaciones de Os Carecos, Comando Curuxás y Carapaus.

III Rebefoliada

La 3.ª edición de la Rebefoliada tendrá lugar este fin de semana en la capital compostelana

El sábado 31 a las 20:00 horas la Casa das Crechas acogerá la celebración de la 3.ª edición de la Rebefoliada, un evento folclórico donde la protagonista es la música y el baile tradicional gallego.

En esta velada participarán diversos grupos folclóricos de la zona y alrededores.

Representación de Los Yugoslavos

La obra teatral titulada 'Los yugoslavos'

El sábado 31 a las 20:30 horas se podrá disfrutar de la representación teatral de Los Yugoslavos en el Auditorio de Galicia de la capital compostelana.

La historia protagoniza a dos hombres que intercambian palabras y dos mujeres que intercambian mapas. El título alude a ese país que ya no existe, simbolizando la situación de estas personas.

La obra gira alrededor del amor, la tristeza y la búsqueda de un lugar que nos haga sentir un mínimo de esperanza.

Tributo Las Guerreras del K-Pop

Uno de los primeros grandes espectáculos del mes vendrá con banda sonora de K-Pop Demon Hunters

El sábado 31 a las 17:00 horas y el domingo 1 a las 12:00 horas tenemos un plan perfecto para disfrutar con toda la familia: el tributo musical a Las Guerreras del K-Pop que tendrá lugar en el Teatro Compostela.

Una forma ideal de empezar el mes con buena música y una historia que emocionó a todo el mundo. Vuelve a sumergirte en la historia de las Huntrix y su misión de reparar la Honmoon con sus canciones.

Las entradas ya han sido agotadas para ambas sesiones.

Born to be guay de Pedro Herrero

El cómico Pedro Herrero se sube a los escenarios compostelanos a inicio de mes

El domingo 1 a las 19:00 horas tenemos una cita de inicio de mes con el humorista español Pedro Herrero, quien se presentará en la sala Riquela para presentar su nuevo show Born to be guay.

Esta historia del eterno Peter Pan habla sobre la necesidad de las personas de subirse al tren de lo mainstream. Veremos este fenómeno social a través de las gafas de Pedro Herrero, más conocido como el antimainstream.

Una sesión de risas aseguradas y un poco de reflexión social. ¿Te apuntas? Consigue las entradas en Ataquilla.com desde 17,80 euros.