Así fue la visita de Brooklyn Beckham vinculada con el universo Inditex en 2016: "Gente muy inspiradora"

Galicia se ha consolidado como uno de los destinos favoritos tanto a nivel nacional como mundial. Esta región del norte de España destaca por su gastronomía y paisajes, así como por sus playas paradisíacas y, cómo no, por el Camino de Santiago.

Eva Longoria, Richard Gere, Carlos Baute, Carlos Slim y el propio rey emérito Juan Carlos I son algunos de los personajes públicos que se han dejado ver por tierras gallegas. A esta lista hay que añadir el nombre de Brooklyn Beckham, el hijo mayor del exfutbolista David Beckham y de la excantante y diseñadora Victoria Beckham.

El día que Brooklyn Beckham visitó Galicia

Brooklyn Beckham vuelve a estar en el centro de la polémica. El hijo mayor de la familia Beckham y sus padres están viviendo una auténtica tormenta familiar, después de que estos últimos hayan sido acusados, supuestamente, de haber intentado "arruinar" su matrimonio con Nicola Peltz.

El nombre de Brooklyn ocupa titulares en toda la prensa del corazón y, desde este medio, queremos recordar su paso por Galicia, un viaje que realizó cuando todavía no había alcanzado la mayoría de edad y cuando todos estos problemas quedaban muy lejos.

Para rememorar la escapada de Brooklyn Beckham por Galicia nos tenemos que remontar al año 2016, cuando el primogénito de David y Victoria Beckham ejerció como padrino en la inauguración de una nueva tienda de Pull&Bear en Ferrol y, además, visitó la sede central de la marca en Narón (A Coruña).

Tal y como informó la revista Hola!, Brooklyn no concedió entrevistas, aunque sí se dejó ver tanto en el hotel como durante su visita. Además, compartió una fotografía en su perfil de Instagram acompañada del mensaje: "Gente muy inspiradora".

Juventud, creatividad, compromiso social y medioambiental, y un espíritu internacional fueron las premisas por las que fue elegido como imagen de marca, según Jaleos del Corazón, de El Español.

Durante su visita vinculada al universo Inditex, Brooklyn lució un conjunto negro (chaqueta y pantalón) combinado con zapatillas del mismo color y una camiseta de cuadros grises, además de llevar el pelo semirrecogido.

La visita fue breve y han trascendido pocos detalles sobre el evento, más allá de que se dejó ver públicamente y no concedió entrevistas. Cabe recordar que, desde 2014, el joven ha ejercido como modelo en varias ocasiones, lo que refuerza su vínculo con el mundo de la moda.

Según Vanitatis, se alojó en A Coruña y paseó por Ferrol, donde además se tomó fotografías "con todas las chicas que se lo pidieron". Asimismo, asistió al festival de música organizado por Pull&Bear, cuyo cartel incluía las actuaciones de Is Tropical, Yelle, Dorian, DJSDigitalism y Natalia Ferviú.

A la inauguración de la sede ecoeficiente, desarrollada en colaboración con la entidad local Cogami (Confederación Galega de Personas con Discapacidad), y sede central en Narón (A Coruña), también acudieron otras personalidades destacadas, entre ellas Maxi Iglesias, Úrsula Corberó y Chino Darín, Ana Rujas y Jay Alvarrez.