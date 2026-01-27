La psicóloga Lara Ferreiro dará una charla en A Coruña para aprender a combatir las relaciones tóxicas

La psicóloga y sexóloga Lara Ferreiro aterriza en A Coruña el próximo miércoles 11 de febrero, con una propuesta tan personal como necesaria: el espectáculo Quiérete y sal de las relaciones tóxicas. La cita será a las 19:30 horas en el Auditorio Sede Afundación, en el Cantón Grande de A Coruña.

Durante 90 minutos, la experta promete una experiencia reveladora que combina divulgación psicológica, humor, emoción y herramientas prácticas para aprender, de una vez por todas, a reconocer y salir de los vínculos dañinos que nos rodean. Las entradas ya están disponibles a través de la web de Afundación.

A través de ejemplos reales, reflexiones honestas y técnicas sencillas de aplicar en el día a día, Ferreiro enseñará al público a identificar a las personas tóxicas que se esconden en distintos ámbitos de la vida —la pareja, el entorno laboral, los amigos o incluso la familia— y a poner límites sanos para proteger la autoestima. El objetivo: que cada asistente salga de la charla con más claridad emocional y con las herramientas necesarias para quererse bien y elegir relaciones sanas.

Psicóloga especializada en terapia de pareja y adicción emocional, Lara Ferreiro se ha convertido en una de las voces más reconocidas en España a la hora de hablar de salud afectiva, dependencia y amor propio. Además de su trabajo en consulta, es colaboradora habitual en programas de televisión y radio, autora de varios libros de éxito y creadora de contenido digital seguido por miles de personas que buscan orientación en el complejo mundo de las emociones.

Del mal amor se sale, y quererse bien se aprende

Su trayectoria profesional está marcada por una historia personal de transformación: antes de dedicarse a la psicología. Ferreiro fue ingeniera industrial, una carrera que abandonó tras salir de una relación profundamente tóxica. Aquella experiencia la llevó a entender los mecanismos de la dependencia emocional y a dedicar su vida a acompañar a otras personas en sus procesos de reconstrucción afectiva. Hoy, su mensaje es claro y directo: Del mal amor se sale, y quererse bien se aprende.

En Quiérete y sal de las relaciones tóxicas, la psicóloga desmantela los mitos del amor romántico, explica el papel de las hormonas en la dependencia emocional y ofrece herramientas prácticas para detectar las señales de alarma, reforzar la autoestima y empezar el camino hacia un vínculo más sano con uno mismo y con los demás. Su estilo, cercano y empático, convierte cada intervención en una mezcla entre charla, terapia y espectáculo motivacional.

Las entradas ya se pueden adquirir a través de la web de Afundación y también pueden comprarse en la taquilla del auditorio hasta completar aforo.