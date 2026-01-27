Carnaval 2026 en Camariñas (A Coruña): seis días de comida, talleres y desfiles de comparsas

Camariñas (A Coruña) inicia la cuenta atrás para el Entroido 2026 con una programación muy completa que incluye actividades para todos los públicos en sus parroquias, desde comidas y fiestas infantiles, hasta música, talleres y los desfiles de comparsas.

La programación comenzará el viernes 13 de febrero con la fiesta de Entroido de la ANPA O Areal, que se celebrará desde las 17:00 horas en el pabellón Víctor Vigo. El sábado 14 de febrero, a las 17:00 horas, habrá comida gratuita en el Campo do Allo, con música y DJ a cargo de Disco Móvil Héctor, y a las 21:00 horas la Comisión de Fiestas de Camelle organizará, en el Campo do Santo, un cocido y cena-baile con la colaboración del Concello.

El domingo 15 de febrero el Entroido llegará a Ponte do Porto con el concurso de comparsas. El desfile llegará a las 12:30 horas al paseo marítimo y se repartirá un primer premio de 500 euros, un segundo de 300 euros y un tercero de 200 euros. Además, cada persona participante recibirá 10 euros.

Cartel do Entroido 26 en Camariñas (A Coruña) Cedida

Ese mismo domingo, 15 de febrero, también habrá Entroido en Xaviña, organizado por la Asociación Abrindo Rejo y el Concello. Desde las 17:00 horas comenzará una fiesta de disfraces y degustación de productos típicos del Entroido.

El lunes 16 de febrero, a partir de las 17:00 horas, habrá una fiesta infantil en el Campo do Santo de Camelle, organizada por 'Folja da Faneca'.

En Camariñas, el Entroido comenzará el martes 17 de febrero con el concurso de comparsas que se celebrará desde las 12:00 horas en la plaza del Mercado (si llueve será en el pabellón Víctor Vigo). Se repartirá un primer premio de 800 euros, un segundo de 600 euros y un tercero de 300 euros. Además, cada persona participante recibirá 10 euros.

El martes, también en Camariñas, habrá una fiesta infantil y concurso de disfraces a partir de las 17:00 horas en el pabellón Víctor Vigo. Las personas asistentes podrán disfrutar de hinchables, karaoke, talleres, juegos deportivos, comida, DJ y mucho más.

El Entroido se dará por finalizado el miércoles 18 de febrero con el tradicional Entierro de la Sardina, que tendrá lugar en la Casa de Pedra y estará amenizado por DJ Save y la Charanga Os Atrevidos.