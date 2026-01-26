Ana Peleteiro (30), sobre su rol como empresaria: "Como no me quiero comprar pisos, hago negocios"

La atleta gallega Ana Peleteiro acudió ayer al programa Al cielo con ellas emitido en La 2 y presentado por Henar Álvarez. Durante la entrevista, Peleteiro habló de su trabajo como deportista de élite, de su trayectoria como empresaria y de distintos aspectos de su vida cotidiana, siempre siguiendo el tono cómico que caracteriza a este espacio televisivo.

Peleteiro es una de las atletas más destacadas: medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020; 3 medallas de bronce en el Campeonato Mundial de Atletismo en Pista Cubierta, 2 medallas en el Campeonato Europeo de Atletismo; y 3 medallas en el Campeonato Europeo de Atletismo en Pista Cubierta. Actualmente, está embarazada de su segundo hijo.

Atleta, empresaria y madre

Ana Peleteiro se mostró cercana, divertida y muy clara en sus ideas durante su paso por Al cielo con ellas. En conversación con Henar Álvarez, la atleta gallega repasó su trayectoria personal y profesional.

Sobre sus inicios en el triple salto, explicó que todo nació de su carácter competitivo: empezó en esta disciplina porque una compañera suya siempre le ganaba. Con el tiempo, descubrió que era "la prueba más complicada del atletismo", resumiendo el nivel de exigencia de esta especialidad.

Lo cierto es que hay que darle las gracias a aquella compañera suya, porque por ese motivo Ana Peleteiro comenzó a realizar triple salto y hoy es una de las atletas más reconocidas del panorama nacional e internacional.

En el plano personal, Peleteiro contó cómo conoció a su marido, Benjamin Campaoré, también atleta, durante un campeonato del mundo. "Yo quedé penúltima, él tercero, tiré de ranking y me salió bien", dijo entre risas, confesando además que entonces tenía cierta rabia a los franceses, como todos los españoles.

Henar Álvarez no dejó pasar la oportunidad y soltó: "Francia, el Malasaña de Europa", a lo que Ana respondió riéndose: "A mí me encantan los franceses. Yo tengo un francés divino".

La conversación también abordó la relación profesional y sentimental con su marido, que además es su entrenador. "¿No te da miedo que os pase como a los Javis?", preguntó Henar entre risas. Peleteiro, no lo dudó: "Me llevo mucho mejor con Benjamin en la pista, que en la gestión de Area Café, que los dos somos jefes". En el deporte, asegura, todo fluye mejor porque "yo asumo mi rol y él el suyo, aprender y entrenar".

Otro de los temas centrales fue la conciliación entre maternidad y deporte de élite. "De ahí nace la idea de volvernos a casa (Galicia)", explicó.

Durante un tiempo llevó a su hija a concentraciones, pero ahora que es mayor se queda con los abuelos. Ana asegura haber aprendido a adaptarse y a buscar equilibrio: "Siempre intento encontrar un hueco para mi parte de deportista, de madre y de Ana joven y disfrutona".

Además de atleta, Peleteiro es empresaria y comunicadora. "Mi padre siempre me ha tenido muy presente el tener un plan B. Y el deporte está muy bien, se gana mucha pasta, pero también se consume muy rápido".

Por eso, como ella misma dijo, "en vez de consumírmelo todo, lo he invertido en cosas que el día de mañana me den un activo". La atleta gallega cuenta con varias empresas; una clínica de podología en Vigo, un gimnasio en A Coruña con la entrenadora personal Crys Díaz y el jugador de fútbol Lucas Vázquez; y Area Café en Ribeira (A Coruña).

Y, sin dudarlo, dice rotunda: "Como no me quiero comprar pisos, hago negocios", explica desatando los aplausos de Henar Álvarez y de todo el público del plató.

También impulsa su faceta comunicativa con el podcast Pelelate, disponible en Youtube, donde entrevista a distintas personalidades, confesándole a Henar Álvarez que le gustaría charlar con Rufián. "A mí no me para el culo quieto, siempre me ha gustado comunicar", sentencia.