Así es la casa donde vive Oliver Laxe y convirtió en una asociación: está en una aldea gallega casi deshabitada

Si hay un nombre que en los últimos días está en boca de todos, ese es el de Oliver Laxe. El cineasta gallego ha cosechado múltiples nominaciones gracias a su última película, Sirât, que compite en algunos de los premios más prestigiosos del panorama cinematográfico. Entre ellos destacan los Premios Goya, donde aspira a once candidaturas, y los Premios Oscar, en los que opta a Mejor Película Internacional y Mejor Sonido.

Hijo de emigrantes gallegos, Laxe nació en Francia, aunque regresó a Galicia muy pronto. Con tan solo 6 años se trasladó a Os Ancares, la tierra en la que habían vivido sus abuelos. En la actualidad reside allí, concretamente en la aldea de Vilela, en Navia de Suarna (Lugo), donde ha restaurado la casa familiar, conocida como la Casa Quindós.

Casa Quindós, un proyecto de la Asociación Ser

Vistas desde la Casa Quindós, en Vilela. Navia de Suarna (Lugo) https://casaquindos.org/

Casa Quindós no es solo la casa en la que vive Oliver Laxe, sino que también es un proyecto de la Asociación Ser, una entidad sin ánimo de lucro con carácter cultural y ambientalista que se creó en 2017 en la zona de especial belleza natural de Os Ancares.

Entre las principales labores que tiene esta asociación destaca su contribución a frenar la despoblación de la Comarca de Os Ancares mediante el impulso de un desarrollo económico, social y cultural de manera sostenible, inclusiva y respetuosa con el medio natural y las formas de vida tradicionales.

Asimismo, trabaja para fijar población joven, fortalecer la identidad cultural y promover la autoestima colectiva. La entidad también apuesta por favorecer la inclusión social, combatir la soledad, y dinamizar la vida cultural y social de la comarca.

Todo ello se complementa con la puesta en valor de los recursos locales, el fomento del consumo de proximidad y de la economía circular, así como con la protección y divulgación del patrimonio natural y cultural, en colaboración con entidades educativas, sociales e institucionales.

De esta forma, Casa Quindós es un proyecto cultural, pero, sobre todo, una casa que busca integrarse con su entorno, utilizando las tierras de Vilela de forma sostenible y autosuficiente. El proyecto también impulsa iniciativas agroganaderas, turísticas, sociocomunitarias y ambientales.

En alguna ocasión, el propio Oliver Laxe ha organizado residencias de proyectos cinematográficos con plazas limitadas, cuyo objetivo es profundizar en el proceso creativo de cada uno de los asistentes a la Casa Quindós.

Aldea de Vilela

Comarca de Os Ancares Casa Quindós

"A Casa Quindós está ubicada na aldea de Vilela, no límite entre os concellos de Navia de Suarna e Cervantes. Vilela foi unha das primeiras aldeas da zona que quedaron sen habitantes, nunha comarca que ten hoxe unha densidade demográfica de catro persoas e media por kilómetro cuadrado", indican desde la web de Casa Quindós.

Vilela es una aldea perteneciente a la parroquia de Santa María de Son, en el municipio de Navia de Suarna, en la comarca de Os Ancares. Según datos del Instituto Galego de Estadística (IGE), esta parroquia contaba con 80 habitantes en 2019, 48 hombres y 32 mujeres. Cuenta con 9 aldeas, siendo una de ellas Vilela, con 4 habitantes en 2024 según el IGE.

Situada en plena montaña lucense, Vilela se encuentra rodeada de frondosos bosques y paisajes casi vírgenes, donde solo se escucha el sonido de los pájaros y se vive la tranquilidad del entorno.

Navia de Suarna, municipio al que pertenece Vilela, está situado en una zona privilegiada de la sierra de Os Ancares. Integrado en la Red Natura 2000 y reconocido como Reserva de la Biosfera por la UNESCO, el municipio ofrece un entorno de gran biodiversidad, aire puro y paisajes de gran valor natural.