Samuraï, Rafa Sánchez o Universo Mákina: planes para disfrutar del fin de semana en A Coruña

Samuraï, Rafa Sánchez o Universo Mákina: Los planes que puedes hacer este fin de semana en A Coruña

Los conciertos y fiestas serán los grandes protagonistas del penúltimo fin de semana de enero en A Coruña, pero no será lo único que podamos hacer. En Quincemil te contamos todo lo que necesitas saber sobre la agenda de actividades en la ciudad herculina durante los próximos días.

En la ciudad herculina hay planes para todos los gustos, ya que también se podrá disfrutar del show humorístico Trilogía. Grandes Éxitos de Rubén García; de una representación de ballet de El Lago de los Cisnes y, cómo no, de un partido del Dépor en el Estadio de Riazor.

Conciertos del fin de semana

La madrileña Samuraï se presenta en la sala Inn Club este fin de semana

En este penúltimo fin de semana del mes de enero podremos disfrutar de un amplio repertorio de conciertos, empezando por el mejor tributo a Maná y siguiendo con espectáculos de reconocidos nombres de la música española como Rafa Sánchez, Samuraï o Angel Stanich.

El viernes 23 a partir de las 20:00 horas dará comienzo el concierto de +dManá en el Teatro Colón, donde presentarán su nueva producción, ¿Dónde jugarán los niños?, un tributo a uno de los discos más míticos de Maná. ¿Te lo vas a perder? ¡Consigue ya tus entradas!

El sábado 24 a las 20:00 horas recibimos a una de las figuras más importantes de la música española: Rafa Sánchez, antiguo miembro de La Unión. Se subirá al escenario del Teatro Colón de la mano de su tour Biografía, un emocionante recorrido sus éxitos que lo volvieron un ídolo de adolescentes durante varias generaciones.

Asimismo, el sábado 24 a partir de las 22:00 horas también podremos disfrutar de uno de los conciertos más esperados del mes, pues Samuraï llegará a la sala Inn de la ciudad herculina para presentar Artillería, su último trabajo en el que consolida su sonido. El concierto ya ha agotado sus entradas.

Por último, el sábado 24 también tendrá lugar el concierto de Angel Stanich a las 22:00 horas en el Playa Club. Este espectáculo forma parte de su Gira (aún) sin nombre, homónima a su nuevo álbum, cuyas canciones presentará por primera vez en directo a lo largo de toda España.

Otros conciertos relevantes del fin de semana que tendrán lugar en diferentes salas coruñesas son el de Cybernene en el Playa Club o Pancho Varona en la sala Garufa, ambos el viernes 23; o el de Elijah Fox en el pub Don Giorgio y Satanic Surfers con Global Discontent en El Pantalán, que están programados para el sábado 24.

Dépor - Racing de Santander

Arnau Comas durante un partido con el Deportivo. @arnaucomas

El equipo blanquiazul se prepara para un nuevo partido en el Estadio de Riazor a las 21:00 horas del domingo 25.

En esta ocasión se enfrentarán al R. Racing Club de Santander y buscarán alzarse con la segunda victoria consecutiva.

Proyecciones del fin de semana

Un fotograma del corto 'Ostensibly' de Rudy Burckhardt

Durante este fin de semana continuaremos con las proyecciones del mes de enero.

Por un lado, esta semana el CGAI se centrará exclusivamente en las proyecciones de los cortos de Rudy Burckhardt.

Por otro lado, el Fórum Metropolitano continuará con la proyección de filmes internacionales variados.

La programación del fin de semana en el CGAI:

Jueves 22 a las 19:00 horas - Under the Brooklyn Bridge y otros cortos de Rudy Burckhardt

a las 19:00 horas - y otros cortos de Rudy Burckhardt Viernes 23 a las 18:00 horas - What Mozart Saw on Mulberry Street y otros cortos de Rudy Burckhardt

a las 18:00 horas - y otros cortos de Rudy Burckhardt Viernes 23 a las 20:30 horas - On Aesthetics y otros cortos de Rudy Burckhardt

a las 20:30 horas - y otros cortos de Rudy Burckhardt Sábado 24 a las 18:00 horas - Ostensibly y otros cortos de Rudy Burckhardt

La programación del fin de semana en el Fórum Metropolitano:

Les Héritiers ( La profesora de historia) de Marie-Castille Mention-Schaar - Jueves 22 a las 20:00 horas, viernes 23 a las 20:00 horas y sábado 24 a las 17:30 y 20:00 horas

La profesora de historia) de Marie-Castille Mention-Schaar - a las 20:00 horas, a las 20:00 horas y a las 17:30 y 20:00 horas Here We Are (Siempre contigo) de Nir Bergman - Jueves 22 a las 20:00 horas, viernes 23 a las 20:00 horas y sábado 24 a las 17:30 y 20:00 horas

Representación de Los cuernos de Don Friolera de Valle-Inclán

La obra de 'Los cuernos de Don Friolera' será representada este fin de semana

El viernes 23 a las 20:30 horas se podrá disfrutar de la representación de Los cuernos de Don Friolera en el Teatro Rosalía de Castro, enmarcada en el Ciclo Principal de Primavera 2026.

Esta obra clásica de Valle-Inclán, adaptada al teatro por Ainhoa Amestoy y producida por Estival Producciones, trata del militar Don Friolera, quien sospecha que su esposa Doña Loreta le está siendo infiel con el barbero Pachequín.

Esta sospecha termina volviéndose en una obsesión que sigue escalando hasta terminar en una serie de eventos trágicos cargados de ironía, cuestionando así la hipocresía de las personas que siguen al pie de la letra el código del honor.

La obra, además, será adaptada como las tres perspectivas que narra el propio Valle-Inclán: mediante un teatro de marionetas, una obra teatral y un romance de ciego.

Trilogía. Grandes Éxitos de Rubén García

El cómico Rubén García hace un repaso de sus mejores espectáculos a lo largo de los años

El sábado 24 a las 20:00 horas será el turno de Rubén García de subirse al escenario de Sede Afundación para presentar su nuevo show Trilogía. Grandes Éxitos.

El humorista Rubén García reúne lo mejor de sus tres espectáculos -The Plan!, El Lobo y Haters- para presentar esta trilogía que fusiona la comedia más afilada, absurda y brillante.

Las entradas se pueden conseguir en Ataquilla.com desde 16,60 euros.

Universo Mákina de la Sala Pelicano

El Universo Mákina aterriza en A Coruña este fin de semana

El sábado 24 a partir de las 23:00 horas dará comienzo el evento Universo Mákina, un espectáculo inolvidable que tendrá lugar en la sala Pelícano y que ya ha conseguido agotar todas sus entradas.

Y es que tres iconos de la música Mákina llegan a la ciudad herculina: Pastis, Buenri y DJ Sisu, quienes pincharán simultáneamente en una gran cabina triangular en medio de la pista.

Una noche para no olvidar jamás, donde se podrá disfrutar de la mejor música electrónica con tres de los mejores DJs y con un formato nunca antes visto.

El Lago de los Cisnes de Petipa Tchaikovsky National Ballet

El segundo gran espectáculo de este mes será la representación del ballet clásico de 'El Lago de los Ciscnes'

El domingo 25 a las 19:00 horas se podrá disfrutar de una cita con el Petipa Tchaikovsky National Ballet en el Palacio de la Ópera, que presentará en la ciudad herculina El Lago de los Cisnes.

Esta obra de ballet clásico combina una historia de amor imposible, la mejor música de Tchaikovsky y una coreografía espléndida que harán de este espectáculo algo inolvidable para su público.

Las entradas están a la venta Ataquilla.com desde 46,20 euros.