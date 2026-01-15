Estos son todos los planes de Santiago de Compostela que puedes hacer este fin de semana

Estos son todos los planes que puedes hacer este fin de semana en Santiago de Compostela

Este fin de semana, en Santiago de Compostela podremos disfrutar de una gran variedad de conciertos, como el de Natalia Lacunza, Fernando Costa, DJSymphonic y la Royal Film Orchestra o Patrick Wilson.

Aunque tampoco podemos olvidarnos de los espectáculos en directo, pues estos días también tendrán lugar Reinventio y Nada es lo que parece de El Mago Invisible.

Conciertos del fin de semana

Natalia Lacunza inicia su gira en Santiago:

Nos espera un fin de semana cargado de eventos musicales. ¿Te los vas a perder? En Quincemil hemos hecho esta lista para que sepas todo lo que necesitas sobre ellos.

El día de hoy, jueves 15, empezamos a calentar motores con el esperado concierto de Natalia Lacunza a las 20:30 horas en la Sala Capitol. Durante esta cita presentará las nuevas canciones de su álbum N2STAL5IA, una excelente fusión entre la canción íntima, R&B y electrónica.

El viernes 16 a las 21:30 horas se podrá disfrutar de un concierto de Fernando Costa en la Sala Capitol. Se trata de una ocasión de lo más especial, pues el artista está celebrando su 10.º Aniversario con su gira Amor y Dolor, donde interpretará en directo algunos de sus mayores éxitos.

El sábado 17 a las 19:30 horas seguimos el fin de semana con DJSymphonic y la Royal Film Orchestra en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Galicia. Una inesperada fusión entre DJ y orquesta para poder interpretar en directo temas tan icónicos como Titanium de David Guetta, Wake me up de Avicci o temas de Daft Punk.

El sábado 17 a las 21:00 horas cerramos el fin de semana por todo lo alto con una actuación que le pondrá fin a la 8.ª edición del Festival Underfest Xacobeo. Y es que el gran artista canadiense Patrick Watson, se subirá al escenario de la Sala Capitol para dar un concierto inolvidable.

Espectáculo de magia e ilusionismo Reinventio

El gran espectáculo REINVENTIO llega a la ciudad herculina a inicios del año 2026

El domingo 17 llegan al Auditorio de Galicia de la ciudad compostelana dos sesiones exclusivas del nuevo espectáculo Reinventio. La primera de ellas iniciará a las 18:00 horas y la segunda será a partir de las 20:30 horas.

Este emocionante show fusiona magistralmente el circo, la danza y la magia para sumergir al público en un universo onírico similar a un cabaret narrativo vibrante.

Toda la familia podrá disfrutar de apariciones y desapariciones imposibles, levitaciones que desafían la gravedad... ¡Y muchísimo más! ¿Lo quieres descubrir? Entonces no te lo pienses más y consigue las entradas de Reinventio en Ataquilla.com desde 16,60 euros.

Espectáculo Nada es lo que Parece de El Mago Invisible

El nuevo espectáculo de El Mago Invisible aterriza este mes de diciembre en Vigo

El espectáculo de El Mago Invisible llega a la ciudad compostelana el sábado 17 a las 19:00 horas en el Teatro Compostela.

En este espectáculo la línea entre la realidad y la imaginación se borra por completo para dar paso a trucos de desaparición, desapariciones imposibles, mentalismo e ilusiones que dejarán al público boquiabierto.