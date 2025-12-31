Qué hacer en Santiago de Compostela hoy, miércoles 31 de diciembre, por la Navidad 2025

Durante el último día del año, se podrá disfrutar de varias actividades en Santiago de Compostela para todos los públicos y gustos dentro de su programación de Navidad 2025.

Como cada año, este 31 de diciembre contará con la tradicional carrera San Silvestre y con la fiesta de Fin de Año que tendrá lugar en la Praza do Obradoiro.

Luces de Navidad

Cientos de luces vuelven a decorar las calles de Santiago de Compostela esta Navidad, adornando cada rincón y llenándolas de magia y momentos especiales. En Quincemil hemos preparado una pequeña guía con los puntos más emblemáticos de la ciudad y que no te puedes perder:

Praza do Obradoiro: el corazón de la iluminación compostelana. Allí, podrás contemplar el árbol de 20 metros integrado en un parque en el que podrán jugar los más pequeños. También cuenta con el espectáculo de iluminación en la fachada del Pazo de Raxoi.

Praza do Toural y Cervantes: un paraguas de guirnaldas está instalado en cada una de las fuentes de estas plazas emblemáticas del casco histórico compostelano.

Alameda: el parque de la Alameda de Santiago brilla más que nunca con la iluminación navideña.

Praza da Quintana: Una de las paredes de la emblemática plaza está iluminada con luz propia, brillando, aún más, estas Navidades.

Mercados de Navidad

El Mercado de Nadal, localizado en rúa Carreira do Conde, continúa un día más con su decena de puestos procedentes de todos los puntos de Galicia con productos de artesanía, joyería, decoración, ilustración o productos gourmet.

Si te gusta el dulce, puedes visitar el Mercado de Dulces de Convento en el Monasterio de San Martín Pinario con más de 200 productos procedentes de una treintena de conventos de toda España, y que también cuenta con productos sin azúcar o sin gluten.

El centro comercial Área Central también continúa con su tradicional Mercado de Nadal que contará con puestos de artesanía, alimentación y detalles especiales ideales para tus regalos navideños. Se podrá visitar hasta el 5 de enero.

Durante el día de hoy solo estará abierto por la mañana, de 12:00 a 14:00 horas.

Alameda en Xogo

El paseo de la Alameda de Santiago cuenta, hasta el 7 de enero, con la carpa Alameda en Xogo en la que se puede disfrutar de actividades como un rocódromo, hinchables, juegos de reflejos, conos interactivos o pesca de patos.

Sin olvidar su pista de hielo ecológica, uno de los principales atractivos de la carpa. Todas las actividades son gratuitas y el espacio cuenta con una sala de meriendas para las familias.

Durante el día de hoy solo estará abierto en horario de mañana, de 11:00 a 14:00 horas.

Talleres

Durante este último día del año también se podrá participar en talleres. Será en el Espacio infantil del Mercado de Nadal de la rúa Carreira do Conde que acogerá la actividad Creando desexos de Aninovo a las 12:00 horas.

Se trata de una actividad gratuita hasta completar el aforo de la carpa y está dirigido a niños menores de 4 años acompañados de una persona adulta.

Carpa Roxa

A las 12:00 horas en la Carpa Roxa se podrá disfrutar del espectáculo Lume de la mano de la compañía compostelana Títeres Babaluva en donde dos titiriteras recrearán un bosque y sus animales para contar una historia de sensibilización medioambiental donde los incendios serán los protagonistas.

San Silvestre

Un año más, la carrera San Silvestre recorrerá las calles de la zona vieja compostelana en una jornada de deporte y diversión.

Los participantes, que podrán participar disfrazados, en familia o compitiendo deportivamente, saldrán de la Praza do Obradoiro a las 17:00 horas y desde allí recorrerán un total de cinco quilómetros.

Habrá premios para los tres primeros clasificados, a clubs federados, empresas, gimnasios o grupos populares que más participantes atraigan a la prueba y también a mejores disfraces individuales, de pareja o grupales.

Fiesta Fin de Año

Para poner el broche final tanto del día de hoy como del año 2025, se celebrará la fiesta Fin de Año en la Praza do Obradoiro. A partir de las 23:30 horas, la charanga Mekánika Rolling Band amenizará la espera de las uvas que se podrán tomar con las campanadas de la Catedral de Santiago.

Tras las doce uvas, la música seguirá estando garantizada de la mano de Mekánika Rolling Band.