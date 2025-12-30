Este barrio de A Coruña organiza una fiesta de pre fin de año con uvas gratis

Este miércoles por la noche, miles de coruñeses se pondrán sus mejores galas para despedir el año 2025 y dar la bienvenida al 2026 con fiestas por todas las casas y múltiples locales de la ciudad. Sin embargo, los vecinos de O Castrillón podrán celebrarlo algo antes. La asociación de comerciantes de este barrio, Eirís y Monelos organiza una fiesta de pre fin de año por la mañana.

Este es el quinto año que la Acocem impulsa esta celebración, que tendrá lugar de 12:00 a 14:00 en la plaza Pablo Iglesias.

Las personas asistentes tendrán uvas gratis para unas campanadas algo diferentes y que se repetirán cada media hora. La fiesta irá acompañada, como no podía ser de otra forma, de música, en este caso a cargo de DJ Pukas.

Fiesta de pre fin de año en O Castrillón. Acocem

"Es un día para celebrar juntos, en nuestro barrio, con nuestros clientes y amigos", afirman desde la asociación, que recuerda que "hay mucha gente que pasa sola la noche de fin de año, y esta fiesta consigue que puedan disfrutar de las campanadas en compañía".

Así, en esta "Puerta del Sol" particular, los comerciantes del barrio celebrarán un año más una fiesta para despedir el año que vendrá, además, acompañada de algunas sorpresas.