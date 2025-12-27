Qué hacer en Santiago de Compostela hoy, sábado 27 de diciembre, por la Navidad 2025

El último sábado del mes llega cargado de propuestas dentro de la programación de Navidad de 2025 de Santiago de Compostela con talleres, música, magia o sesiones vermut.

De igual modo, se podrá seguir visitando los talleres navideños repartidos por toda la ciudad, de las actividades y juego de la carpa Alameda en Xogo o de las miles de luces que adornan las calles de la capital gallega.

Luces de Navidad

Cientos de luces vuelven a decorar las calles de Santiago de Compostela esta Navidad, adornando cada rincón y llenándolas de magia y momentos especiales. En Quincemil hemos preparado una pequeña guía con los puntos más emblemáticos de la ciudad y que no te puedes perder:

Praza do Obradoiro: el corazón de la iluminación compostelana. Allí, podrás contemplar el árbol de 20 metros integrado en un parque en el que podrán jugar los más pequeños. También cuenta con el espectáculo de iluminación en la fachada del Pazo de Raxoi.

Praza do Toural y Cervantes: un paraguas de guirnaldas está instalado en cada una de las fuentes de estas plazas emblemáticas del casco histórico compostelano.

Alameda: el parque de la Alameda de Santiago brilla más que nunca con la iluminación navideña.

Praza da Quintana: Una de las paredes de la emblemática plaza está iluminada con luz propia, brillando, aún más, estas Navidades.

Mercados de Navidad

El Mercado de Nadal, localizado en rúa Carreira do Conde, continúa un día más con su decena de puestos procedentes de todos los puntos de Galicia con productos de artesanía, joyería, decoración, ilustración o productos gourmet.

Si te gusta el dulce, puedes visitar el Mercado de Dulces de Convento en el Monasterio de San Martín Pinario con más de 200 productos procedentes de una treintena de conventos de toda España, y que también cuenta con productos sin azúcar o sin gluten.

El centro comercial Área Central también continúa con su tradicional Mercado de Nadal que contará con puestos de artesanía, alimentación y detalles especiales ideales para tus regalos navideños. Se podrá visitar hasta el 5 de enero.

Alameda en Xogo

El paseo de la Alameda de Santiago cuenta, hasta el 7 de enero, con la carpa Alameda en Xogo en la que se puede disfrutar de actividades como un rocódromo, hinchables, juegos de reflejos, conos interactivos o pesca de patos.

Sin olvidar su pista de hielo ecológica, uno de los principales atractivos de la carpa. Todas las actividades son gratuitas y el espacio cuenta con una sala de meriendas para las familias.

Talleres

El Centro Xove da Almáciga celebra el taller Con fíos de maxia. Elaboración dun coxín de Nadal, dirigido a un público juvenil donde podrán aprender a coser y bordar su propio cojín navideño. Será desde las 10:00 a las 14:00 horas. De 19:00 a 21:00 horas, el Centro también celebrará el taller Percusión africana para os días frío.

Para los más pequeños, el Espacio infantil del Mercado de Nadal de la rúa Carreira do Conde será el escenario para el taller A festa do globo: globoflexia, dirigido a menores de 4 años con el acompañamiento de una persona adulta. Será a las 12:00 horas. En este mismo espacio, pero a las 18:00 horas, será el turno del taller Os xogos de Nadal.

Carpa Roxa

La Carpa Roxa, situada en la Praza Roxa de Santiago, tendrá un sábado completo, donde la música volverá a vibrar en el espacio.

El Son Vermú vuelve a hacer bailar y cantar a las personas que se acerquen de la mano de la música de Laura Lamontagne a las 13:00 horas.

La cantante y compositora gallega entrelaza poesía y música en una voz singular que une tradición y modernidad. Presentará su último EP Live en Punta Nariga, acompañada de un hermoso vídeo en directo que sirve de introducción a esta nueva etapa de su carrera.

A las 18:00 horas, el Colectivo do Flow vuelve a la Carpa Roxa para su Especial de Nadal, un espectáculo de improvisación y le dará voz a alimentos, adornos y figuras para que cuente, con voz propia, como es formar parte de una fiesta universal no siendo más que un decorado.

Festa Apego

Un año más, y ya van nueve, vuelve la Festa Apego al Auditoria de Galicia, de 12:00 a 14:30 horas y de 16:30 a 20:00 horas.

Una fiesta donde los más pequeños y pequeñas de la casa vivirán una jornada de celebración y convivencia al rededor de la lengua gallega, llena de música, juegos y teatro.

La entrada es libre hasta completar aforo, y contará, entre otros, con los espectáculos de Bibopalula, A árbore dos desexos o Voo.

Música

Además de la música que sonará en la Carpa Roxa, el Palacio de Congresos y Exposiciones de Galicia también contará con diversos espectáculos musicales para todos los públicos y gustos.

A las 17:00 horas se celebrará el musical A granxa de Zenón, una gran producción con más de 150 metros de pantalla led, efectos sonoros, efectos lumínicos y mejores canciones.

Tito y Bartolito sueñan llegar al arcoíris pero ambos se ven decepcionados cuando Zenón y Pinto les dicen que eso es imposible. Nada detendrá al gallito Bartolito y al curioso Tito, que no descansará hasta lograrlo.

A las 21:00 horas llega a Santiago el nuevo espectáculo de una de las mejores bandas tributo a ABBA donde sus canciones van un paso más allá y donde la experiencia con el público es más intensa.

Tras 12 años de trayectoria ininterrumpida, ABBA THE NEW EXPERIENCE se ha consolidado como una de las bandas tributo más destacadas y exitosas del legado ABBA.

Un espectáculo de gran formato que fusiona música, tecnología, imágenes y escenografía en un concierto completamente inmersivo. Todos los grandes éxitos de ABBA se presentan en un viaje sensorial que transporta al espectador al universo del grupo sueco.

Para ambos espectáculos se pueden comprar las entradas en ataquilla.com.

Centros socioculturales

El CSC O Eixo-Bornais contará, a las 18:00 horas, con espectáculo de magia de Marabijoshua de la mano de Joshua Kenneth, un show diseñado específicamente para el público familiar donde el mago combinará humor, participación del público y juegos de magia sorprendentes.

En ese mismo espacio, a las 18:15 horas, recibirá una visita muy especial, la del Paje de Navidad, para atender a todas las peticiones de los más pequeños y pequeñas.