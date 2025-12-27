Qué hacer en A Coruña por la Navidad 2025 hoy, sábado 27 de diciembre

La gran novedad del día de hoy será, sin duda alguna, el gran espectáculo de magia y música Galicia Magic Fest, al que se unen otros importantes shows, como Amoriños de Touriñán y Perdomo.

Pero también será un día muy teatral, pues también podremos disfrutar de la representación de Crisálida de Caramuxo Teatro y As almofadas soñadoras de Arssicópatas. La guinda del pastel la pondrá el Ivanov Tchaikovsky National Ballet con su representación de El Cascanueces.

Galicia Magic Fest

El día de hoy llega al Teatro Colón la 11.ª edición de Galicia Magic Fest, una cita para que toda la familia disfrute de los mejores espectáculos de magia e ilusionismo del mundo.

Las estrellas de esta edición son, una vez más, reconocidas personalidades dentro del mundo de la magia e ilusionismo:

Juliana Chen (Canadá/China), la Reina de la magia mundial

(Canadá/China), la Reina de la magia mundial Stuart MacDonald (Estados Unidos), el Genio cómico

(Estados Unidos), el Genio cómico Mirko Callaci (Argentina), el Maestro de la magia universal

(Argentina), el Maestro de la magia universal Magus Utopia (Países Bajos), la revolución de las grandes ilusiones y un espectáculo visual único

(Países Bajos), la revolución de las grandes ilusiones y un espectáculo visual único Pedro Volta (España), el anfitrión de lujo y alma del festival con su carisma y magia en escena

Las entradas se pueden conseguir desde 19,60 euros en Ataquilla.com

Amoriños, un espectáculo de citas de Touriñán y Perdomo

El día de hoy a las 18:30 y 21:00 horas se podrá disfrutar de el nuevo show de estos dos grandes cómicos gallegos, quienes se suben al escenario del Auditorio Gaviota de PALEXCO para presentar un auténtico First Dates a la gallega.

Las entradas están en Ataquilla.com desde 16,74 euros.

Representación de As almofadas soñadoras - Ciclo de Monicreques 2025

El día de hoy, sábado 27, a las 18:00 horas se podrá volver a disfrutar en el Fórum Metropolitano de una nueva cita teatral como parte del Ciclo de Monicreques.

En esta ocasión, tendrá lugar la representación teatral de As almofadas soñadoras de Assircópatas, una obra recomendada a partir de los 4 años que tiene lugar en Galegópole, un lugar en el que su Rey, Tacaño I, pone las leyes más terribles.

Las entradas están a la venta en Ataquilla.com desde 6,80 euros.

Representación de Crisálida de Caramuxo Teatro

El día de hoy, a partir de las 20:30 horas, se podrá disfrutar de la representación de la obra Crisálida en el Teatro Rosalía.

Se trata de una historia dirigida al público adulto en el que se trata como tema principal el valor del comercio tradicional en un mundo globalizado. Se trata de un montaje de máscaras, sin texto y con cuatro actores en el escenario.

Las entradas se pueden conseguir tan solo por 5,50 euros en Ataquilla.com

El Cascanueces de Ivanov Tchaikovsky National Ballet

Hoy a las 20:00 horas aterriza en el Palacio de la Ópera la compañía Ivanov Tchaikovsky National Ballet con su representación de El Cascanueces, un hipnótico espectáculo de ballet que enamorará a todo su público.

Un plan perfecto para disfrutar en estas fechas tan especiales. ¡No te lo puedes perder! Es la única fecha en la que actuarán en la ciudad herculina.

Las entradas están a la venta desde 46,20 euros en Ataquilla.com

Talleres de Navidad en A Casa dos Xoguetes

A lo largo del día de hoy, los más pequeños de la familia podrán disfrutar de diferentes talleres y actividades infantiles en A Casa dos Xoguetes, ubicada en la plaza de Costa da Palloza de la ciudad herculina.

Además, hasta el 31 de diciembre se podrá donar juguetes que están en desuso para poder llenar de ilusión a otros niños y niñas durante estas fechas tan mágicas.

Los talleres gratuitos que el día de hoy, sábado 27, acogerá A Casa dos Xoguetes:

11:00 horas - Scape Room: Salva O Nadal

11:15 horas - Postales de Navidad

12:05 horas - Árboles de Navidad sostenibles

12:55 horas - Portatodo de Tetrabrick

13:45 horas - O Nariz de Rodolfo

Actividades de Navidad en Centros Cívicos

Como todos los años, la Navidad llega a cada rincón de la ciudad herculina con un amplio repertorio de actividades para todos los gustos y públicos.

Una vez más, los Centros Cívicos se preparan para recibir a los más pequeños de la familia. Como novedad del día de hoy podremos disfrutar de divertidas Fiestas navideñas en diferentes centros.

La programación del día de hoy, sábado 27:

16:30 horas - Fiesta infantil de Navidad En el CC Castrillón

17:30horas - Fiesta infantil de Navidad

En el CC Monelos



Visita guiada a la Casa Museo Picasso

Este sábado 27 a las 12:00 horas de la mañana se podrá acudir a una visita guiada gratuita por la Casa Museo Picasso, un plan cultural para disfrutar en compañía de familia o amigos.

El edificio dispone de tres plantas diferentes. La primera está destinada a los usos múltiples que amplían la actividad cultural de la Casa Museo, la segunda se trata de la vivienda de la familia Ruiz Picasso y la tercera se encarga de complementar la información del museo.

Hay, además, varios óleos sobre lienzo, madera, dibujos a lápiz, pluma, tintas, carboncillos y acuarelas.

Para complementar la visita, también se podrá disfrutar de la exposición permanente Sueño y mentiras de Franco.

Visita guiada a la exposición Xavier. Momentos naturais

El día de hoy a las 12:00 horas el Quiosco Alfonso acogerá una visita guiada gratuita por la retrospectiva de Xavier Vilató, conocido por ser el sobrino nieto de Pablo Picasso y, además, heredero de una gran creatividad y maestría artística.

La exposición Xavier. Momentos naturais reúne más de cien obras creadas entre 1977 y 2025 de diferentes piezas de pintura, grabado, escultura y cerámica.

Hay que tener en cuenta que hay tan solo 25 plazas por sesión y la reserva debe realizarse de manera presencial en el propio Quiosco Alfonso.

Visita guiada al Museo Arqueológico del Castillo de San Antón

Durante estas Navidades ningún lugar de A Coruña se quedará sin ofrecer actividades al público, y entre estos tenemos al Castillo de San Antón.

Este museo y joya arquitectónica de la ciudad herculina es una parada imprescindible que hacer durante estas festividades. No importa que seas residente o visitante, pues el Castillo de San Antón siempre presenta novedades hasta para sus visitantes usuales.

A las 12:00 horas tendrá lugar una visita guiada completamente gratuita por el Museo Arqueológico del Castillo de San Antón, un lugar que alberga diferentes piezas de orfebrería protohistórica, megalitismo, Edad de Bronce, cultura castreña, romanización y distintos aspectos de la ciudad herculina.

Concurso de Tapas Picadillo

El día de hoy, sábado 27, continuamos con la 21.ª edición del Concurso de Tapas Picadillo de la ciudad herculina, un evento gastronómico que no dejará indiferente a nadie. El evento se extenderá hasta el día de mañana, domingo 28.

Desde su inauguración, una gran variedad de establecimientos ofrecerán a sus clientes deliciosas tapas de dos categorías diferentes: creativas o tradicionales del recetario La cocina práctica de Picadillo.

¿El objetivo de los participantes? Ganar la mayor cantidad de votos para así coronarse como La Mejor Tapa de A Coruña, un premio que incluye un diploma acreditativo y un premio de 1.000 euros.

¡Y participar como crítico también tiene premio! A lo largo de los días se revelarán los grandes premios que recibirán los críticos que se molesten en dejar su voto a los establecimientos participantes.

El precio de cada tapa estará entre los 3 y 5 euros.

Se valorará de manera positiva la inclusión de tapas para todo tipo de personas, es decir, destinadas a celíacos o vegetarianos.

Belén Municipal

Desde el viernes 12, el Palacio Municipal de María Pita abre sus puertas al público para presentar su Belén Municipal.

Una de las características más únicas del Belén Municipal es la introducción de figuras de personas relevantes de la cultura gallega. Este año le daremos la bienvenida a la figura del cantautor gallego Xoel López, quien se une a otras grandes personalidades como Sito Sedes, Emilia Pardo Bazán o Pablo Picasso.

Se podrá visitar de 11:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 21:00 horas. Las excepciones son el 24 y 31 de diciembre y el 5 de enero, que abrirá por la mañana; y el 25 de diciembre, 1 y 6 de enero, que abrirá solo por la tarde.

Pop up navideña de Zara

El día de hoy se podrá volver a disfrutar de la pop up navideña de Zara situada en la calle Compostela, que este año cumple cinco años.

Nada más entrar en el local nos recibirá un árbol de 5 metros, rodeado por un tren en movimiento sobre cartas dedicadas a Papá Noel y los Reyes Magos. La planta baja dispone de una casa de muñecas, globos colgantes y un apartado reservado para cuentos navideños.

Además de la oferta de ropa navideña para la ocasión y una zona de bordado para añadir nombres a pijamas, calcetines y otras prendas, también se podrá disfrutar de una cafetería en colaboración con Siboney.

Luces de Navidad

En esta nueva edición de 2025, alrededor de 3 millones de luces LED y 500 arcos se encenderán a lo largo de A Coruña, adornando cada rincón de la ciudad de cristal y llenándolo de la magia que caracteriza la época navideña.

En Quincemil hemos hecho una breve guía de los puntos clave de la iluminación de Navidad:

La Bola gigante y el árbol de Navidad - La zona de La Marina presenta, un año más, su bola gigante, un punto clave de la iluminación navideña. En esta ocasión, con motivo de las obras de Cantones, el gran árbol luminoso se trasladará a esta misma zona, justo frente a las galerías

- La zona de La Marina presenta, un año más, su bola gigante, un punto clave de la iluminación navideña. En esta ocasión, con motivo de las obras de Cantones, el gran árbol luminoso se trasladará a esta misma zona, justo frente a las galerías Los techos de luces de la calle Real y la plaza de Azcárraga

de la Las luces de Navidad en Os Mallos - Se concentran especialmente en Campo da Leña y la plaza de San Vicente

en - Se concentran especialmente en Campo da Leña y la plaza de San Vicente Los tendidos de luz en forma de paraguas - Se reparten entre la p laza Elíptica, Juana de Vega, plaza de Vigo, glorieta de América, Tolerancia y la ronda de Nelle

- Se reparten entre la p Los tres Reyes Magos en barco de la entrada de Alfonso Molina

La iluminación de la fuente de Cuatro Caminos - En esta ocasión, la emblemática fuente de Cuatro Caminos será iluminada con un paraguas de luces blancas y azules, homenajeando las victorias del Dépor

A todas estas estructuras luminosas se suman las luces que serán colgadas a lo largo de las calles coruñesas y que, además, se extenderán hasta los diferentes barrios que rodean el centro herculino.

Mercado de Navidad de María Pita

El Mercado de Navidad de la plaza de María Pita se podrá visitar todo el día de hoy, es decir, de 11:00 a 15:00 horas y de 17:00 a 23:00 horas.

Se podrá disfrutar de más de 30 puestos de venta de productos, que estarán acogidos por unas casetas de madera y forja decoradas como un tradicional pueblecito navideño.

Los visitantes pueden comprar productos de artesanía, decoración navideña y hasta gastronomía, como churros y crepes, dulces típicos de esta época del año.

También hay un área infantil con una imitación de la casa de Papá Noel en Laponia, donde los más pequeños podrán disfrutar de una amplia programación específicamente para ellos.

Estará abierto al público hasta el viernes 2 de enero de 2026.

Atracciones de Navidad en Méndez Núñez

El día de hoy se podrá disfrutar de las atracciones instaladas en los míticos Jardines de Méndez Núñez.

Este año, las grandes protagonistas son las camas elásticas, un trenecito navideño, coches de choque y un carrusel.

Además, la zona estará ambientada con diferentes adornos y esculturas navideñas, ideales para sacarse fotos.

Pista de hielo cubierta

La pista de hielo cubierta del Muelle Calvo Sotelo lleva en funcionamiento desde el lunes 24 de noviembre. Es una de las actividades más características de esta temporada. Ideal tanto para adultos como para niños.

Durante las mañanas, el recinto estará reservado a centros escolares. Desde el 20 de diciembre hasta el 11 de enero se podrá aprovechar desde las 11:00 hasta las 20:00 horas.

Exposición Wonderland de Annie Leibovitz de la Fundación Marta Ortega Pérez

La Fundación MOP presentó el pasado 21 de noviembre su nueva exposición, Wonderland, que se podrá visitar en el Muelle de Batería hasta el viernes 1 de mayo de 2026.

La exposición bautizada como Wonderland se centra alrededor de la figura de Annie Leibovitz, una de las fotógrafas más importantes de nuestra época. Es la primera exposición del Muelle de Batería que pone el foco exclusivamente en una mujer.

Los visitantes podrán disfrutar de un recorrido por su trayectoria personal, desde su primera sesión con los Rolling Stones en 1975 hasta su introducción en el mundo de la moda, que la llevó a fotografiar a grandes estrellas de Hollywood como Penélope Cruz o Rihanna.

La muestra es de acceso gratuito y se podrá visitar cualquier día de la semana. Sus horarios son: