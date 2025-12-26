Qué hacer en Santiago de Compostela hoy, viernes 26 de diciembre, por la Navidad 2025

Tras un parón en la programación por el día de Navidad, la programación de Navidad 2025 de Santiago de Compostela vuelve hoy con actividades para todas las edades y en diferentes puntos de la ciudad.

De esta manera, la jornada contará con talleres, espectáculos con títeres, circo y con mucha música.

Luces de Navidad

Cientos de luces vuelven a decorar las calles de Santiago de Compostela esta Navidad, adornando cada rincón y llenándolas de magia y momentos especiales. En Quincemil hemos preparado una pequeña guía con los puntos más emblemáticos de la ciudad y que no te puedes perder:

Praza do Obradoiro: el corazón de la iluminación compostelana. Allí, podrás contemplar el árbol de 20 metros integrado en un parque en el que podrán jugar los más pequeños. También cuenta con el espectáculo de iluminación en la fachada del Pazo de Raxoi.

Praza do Toural y Cervantes: un paraguas de guirnaldas está instalado en cada una de las fuentes de estas plazas emblemáticas del casco histórico compostelano.

Alameda: el parque de la Alameda de Santiago brilla más que nunca con la iluminación navideña.

Praza da Quintana: Una de las paredes de la emblemática plaza está iluminada con luz propia, brillando, aún más, estas Navidades.

Mercados de Navidad

El Mercado de Nadal, localizado en rúa Carreira do Conde, continúa un día más con su decena de puestos procedentes de todos los puntos de Galicia con productos de artesanía, joyería, decoración, ilustración o productos gourmet.

Si te gusta el dulce, puedes visitar el Mercado de Dulces de Convento en el Monasterio de San Martín Pinario con más de 200 productos procedentes de una treintena de conventos de toda España, y que también cuenta con productos sin azúcar o sin gluten.

El centro comercial Área Central también continúa con su tradicional Mercado de Nadal que contará con puestos de artesanía, alimentación y detalles especiales ideales para tus regalos navideños. Se podrá visitar hasta el 5 de enero.

Alameda en Xogo

El paseo de la Alameda de Santiago cuenta, hasta el 7 de enero, con la carpa Alameda en Xogo en la que se puede disfrutar de actividades como un rocódromo, hinchables, juegos de reflejos, conos interactivos o pesca de patos.

Sin olvidar su pista de hielo ecológica, uno de los principales atractivos de la carpa. Todas las actividades son gratuitas y el espacio cuenta con una sala de meriendas para las familias.

Talleres

De la mano de Circo Nove, las personas que se acerquen hoy a Casa das Máquinas podrán aprender diferentes modalidades y técnicas circenses en su taller de circo. Será de 10:00 a 13:30 horas, previa inscripción en circonoveoficina@gmail.com.

El Espacio infantil del Mercado de Nadal de la rúa Carreira do Conde acogerá la celebración del taller Un gardapanos moi molón a las 18:00 horas. Una actividad gratuita hasta completar el aforo de la carpa y está dirigido a niños menores de 4 años acompañados de una persona adulta.

Centros Socioculturales

La programación de hoy también visitará los centros socioculturales de la ciudad con distintas propuestas gratuitas para toda la familia.

El CSC Santa Marta disfrutará del espectáculo O último que apague a luz de la mano de la compañía A Vela Circo que mezclará humor y circo para reflexionar sobre el porqué de ciertas tradiciones tras la celebración de una boda de dos payasos. Se celebrará a las 11:30 horas.

El CSC Berdía acogerá, a las 18:00 horas, el espectáculo de títeres O castiñeiro do Apalpador de Fantoches Baj quien explicará esta figura tradicional de la Navidad gallega.

Música

La jornada de hoy también viene marcada por la música que se podrá disfrutar tanto en la Carpa Roxa como en el Auditorio de Galicia.

El Son Xove vuelve a la Carpa Roxa, a las 20:00 horas, con las actuaciones de Bareixa y Allo Negro.

Nacido en Compostela, la banda Bareixa mezcla tradi, rock alternativo y el pop fusión con un estilo propio y con una propuesta urgente por la música en gallego. Por su parte, Allo Negro se mueve por el blues con composiciones propias en gallego y con referencias claras a los años 50 y 60, y con sonoridades más modernas.

El Auditorio de Galicia será el escenario que acogerá la actuación de Abraham Cupeiro que presentará su nuevo álbum Loira. El disco tiene temáticas dispares, piezas que van de la euforia al recuerdo, canciones que son una selección de canciones que llevan años perdidas en un cajón.

Será a las 20:30 horas y las entradas se pueden comprar en ataquilla.com a partir de 22 euros.