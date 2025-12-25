Estos son todos los planes que puedes hacer el último fin de semana del año en Santiago de Compostela

Ya llega el último fin de semana a la ciudad compostelana y, con él, también lo hacen sus últimos eventos. Serán unas jornadas protagonizadas por espectáculos en directo: conciertos, monólogos de humor y espectáculos infantiles.

Entre los conciertos, destacamos eltributo a ABBA y el concierto de Fin de Año de la Johann Strauss Orchestra. En cuanto a espectáculos, no podemos quedarnos sin mencionar La Granja de Zenón, ideal para disfrutar en familia, y el show de humor Esfínter 5.

Conciertos del fin de semana

Uno de los últimos conciertos del 2025 será el sinfónico del Año Nuevo de la SCQ

A lo largo de estos días podremos disfrutar de los últimos conciertos del año en Santiago de Compostela. Sin embargo, la música no termina aquí, pues el 2026 ya prevé grandes espectáculos de música, como es el caso de O Gozo Fest 2026, que ha anticipado nombres como Maroon 5 o Rita Ora.

Pero, por el momento, nos centraremos en los últimos conciertos que nos quedan por disfrutar este fin de semana en la capital compostelana. En Quincemil hemos hecho una lista de los más importantes:

El viernes 26 empezamos el fin de semana con un concierto de Abraham Cupeiro a las 20:30 horas en el Auditorio de Galicia. Continúa con su gira por escenarios para presentar su último disco, Loira, una recopilación dispar de trabajos que ha ido haciendo con el paso de los años.

Otra cita imprescindible del viernes 26 es el concierto de Los Estanques y El Canijo de Jerez en la Sala Capitol a las 21:00 horas. Estos dos grupos se unen para dar vida al álbum Lágrimas de plomo fundido, una fusión entre rock y flamenco que no dejará a nadie indiferente.

El sábado 27 a las 21:00 horas llega al Palacio de Congresos y Exposiciones de Galicia uno de los mejores tributos al emblemático grupo ABBA con su Revolution Tour. Un gran espectáculo que fusiona música, tecnología, imágenes y escenografía.

El domingo 28 a las 19:00 horas en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Galicia cerramos el año por todo lo alto con un concierto de Año Nuevo de la SCQ en el que interpretarán El Danubio Azul y la Marcha Radetzky del gran Johann Strauss.

Otro de los grandes conciertos del domingo 28 será el que darán Xabier Díaz & Adufeiras de Salitre a las 19:30 horas en la Sala Capitol. Presentarán su último disco en directo: Axúdame a sentir. Este concierto se perfila como una de las últimas citas de folclore del 2025.

Aunque tampoco nos podemos olvidar de los conciertos navideños, pues estas festividades no han hecho más que empezar.

Por un lado, la sala Riquela presentará el viernes 26 a las 20:00 horas una sesión de Karaoke con Esteban... ¡Y será una edición de lo más navideña! ¿Te lo vas a perder?

Por otro lado, Adrián Costa celebra por su Christmas Party por todo lo alto en la Sala Capitol el sábado 27 a las 20:00 horas. Se une a The Criers con su alter ego Too Sweet para regalarle a la ciudad compostelana una jornada de baile y buena música.

Espectáculo infantil - La magia de los cuentos

Uno de los grandes espectáculos infantiles del mes se podrá disfrutar a finales de diciembre

El espectáculo infantil bautizado como La magia de los cuentos aterriza el viernes 26 a las 17:00 horas en el Teatro La Salle de Compostela. Un show ideal para compartir en familia.

Un espectáculo lleno de color, coreografías, momentos mágicos y una emocionante historia en la que nuestra protagonista, Blanca, se embarcará en una aventura para volver a creer en el poder de los cuentos.

Las entradas están a la venta desde 16,60 euros en Ataquilla.com

ESFÍNTER 5 - Un espectáculo para pechar o ano

La comedia más esperada de la temporada de Navidad: ESFÍNTER 5

El viernes 26 a las 21:00 horas tenemos en el Auditorio Abanca de la capital compostelana una cita con el humor más esperado de la temporada de Navidad.

Y es que la comedia de Javier Veiga, David Amor y Rober Bodegas -ESFÍNTER 5- regresa a los escenarios para pronunciarse como el espectáculo para pechar o ano. Podremos disfrutar de 90 minutos de estos tres queridos humoristas gallegos.

Las entradas están disponibles en Ataquilla.com desde 22 euros. ¡No te lo pienses más y no te quedes sin tu asiento!

Espectáculo de La Granja de Zenón

Cartel del nuevo espectáculo de 2025 de La Granja de Zenón

El sábado 27 a partir de las 17:00 horas la familia al completo podrá disfrutar de un nuevo show de La Granja de Zenón: En busca del Arcoíris, que tendrá lugar en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Galicia.

Este aclamado fenómeno infantil sale de las pantallas de los móviles y ordenadores para ofrecer una experiencia inmersiva donde los protagonistas serán los más pequeños de la familia.

En esta nueva historia, Tito y Bartolito intentarán llegar hasta el arcoíris. ¿Lo conseguirán? Si quieres saberlo, no dudes en hacerte con tus entradas en Ataquilla.com. Están a la venta desde 30,80 euros.

Monólogo de Millán Salcedo - Preguntamelón

El último show del año vendrá de la mano de uno de los cómicos más emblemáticos del entretenimiento español

El humorista Millán Salcedo aterriza en el Teatro La Salle con su monólogo Preguntamelón el sábado 27 a las 20:00 horas. Será el encargado de cerrar por todo lo alto la programación de shows de humor del año 2025. Sin duda alguna, es una despedida digna.

Más que un simple monólogo o podcast, Preguntamelón es un viaje por las vivencias del cómico, el cual nos contará con su característica mordacidad y esa chispa que tan bien lo caracteriza.

¡Una cita imprescindible! Puedes conseguir las entradas en Ataquilla.com desde 22 euros.

Programación de Navidad 2025

Más de un centenar de actividades para celebrar la Navidad en Santiago.

La Navidad es una de las épocas preferidas de los más pequeños y, en muchas ocasiones, también de los mayores. Santiago de Compostela ha preparado una amplia programación durante todo el mes en el que habrá mercados navideños, las visitas de los Reyes Magos o espacios en la Praza Roxa y la Alameda con actividades para todos los públicos y con la ruleta de juego 'Eu merco aquí' en la que se repartirán premios para aquellas personas que realicen una compra superior a cinco euros en el comercio local compostelano.

Los talleres para los más pequeños son también uno de los grandes alicientes de este mes, en el que será posible disfrutar de diversos conciertos de todo tipo. La programación completa puede consultarse en este enlace.

Mercado de Nadal

El emblemático Mercado de Navidad de Santiago de Compostela ha vuelto a instalarse para el público

El pasado 28 de noviembre se inauguró oficialmente el emblemático Mercado de Navidad de la ciudad compostelana. Al igual que anteriores años, se ha instalado en la calle de Carreira do Conde, un punto donde se podrá disfrutar de una gran variedad de actividades navideñas.

Los puestos del Mercado de Navidad ofrecerán a los visitantes una gran variedad de productos de decoración, alimentación, gourmet, artesanía y muchísimo más. ¡Pásate por aquí para descubrirlo!

Además, este año las instalaciones se extenderán hasta el Centro Comercial Área Central, donde también se podrán comprar productos de artesanía y otros regalos navideños.

Se podrá disfrutar hasta el 5 de enero. El horario correspondiente será de 12:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 21:30 horas. La excepción serán los días 24 y 31, que será cuando el mercado solo esté abierto de 12:00 a 14:00 horas.

Belén tradicional de San Fiz de Solovio

El Belén tradicional de San Fiz de Solovio ya se puede visitar en la capital compostelana

Este gran belén tradicional, estrenado ya el mes pasado, se podrá disfrutar hasta el lunes 5 de enero.

Se trata de la obra del belenista José Uzal, quien ha colocado más de 500 figuras en un nacimiento que incluye piezas en movimiento y efectos especiales de iluminación y sonido.

Se podrá visitar de lunes a jueves de 11:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 19:00 horas. Los viernes, sábados, domingos y vacaciones escolares el horario cambiará de 11:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 21:00 horas.