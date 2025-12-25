Se acerca el último fin de semana del año: ¿Qué hacer durante estos días en A Coruña?

Estos son todos los planes que puedes hacer este fin de semana en A Coruña para despedirte del año

Nos despedimos del año 2025 por todo lo grande. Durante este último fin de semana podremos disfrutar de dos conciertos exclusivos de Los Secretos y Carlos Núñez, a los que se sumará un concierto sinfónico con la mejor banda sonora de anime y videojuegos.

Asimismo, otro de los grandes eventos que cerrarán este año será el gran festival de magia internacional, Galicia Magic Fest, y varios espectáculos que no dejarán a nadie indiferente: como el nuevo show humorístico de Touriñán y Perdomo o la representación del ballet de El Cascanueces.

Conciertos del fin de semana

Uno de los últimos grandes conciertos del año vendrá de la mano del grupo de Los Secretos

Una manera ideal de celebrar la semana más navideña del año es en compañía de la pareja, familia o amigos escuchando la mejor música en directo.

En esta ocasión, la ciudad herculina tiene oportunidad de compartir esta época del año tan especial junto a Carlos Núñez y el emblemático grupo de Los Secretos. Dos citas que ningún fan se atreverá a perderse.

El viernes 26 a las 19:30 y 22:00 horas se podrá disfrutar del cierre oficial del ciclo 2025 de Folk no Colón de la mano de Carlos Núñez, quien además está celebrando un momento de lo más especial en su carrera: el 30 aniversario de su primer disco A Irmandade das Estrelas, una reliquia de la música gallega.

El mismo día, además, tendremos otra gran cita musical a las 21:00 horas en el Palacio de la Ópera, donde aterriza el grupo de Los Secretos, quienes llegan a la ciudad herculina con la banda al completo para dar un concierto inolvidable.

Por último, el domingo 28 a las 19:00 horas cerraremos la semana de Navidad disfrutando de una cita de lo más sinfónica en el Palacio de la Ópera, pues tendrá lugar el espectáculo OTAKU, una recopilación en directo de bandas sonoras de videojuegos y anime que llenará a todo su público de ilusión y nostalgia.

El Cascanueces de Ivanov Tchaikovsky National Ballet

Una de las grandes obras de Tchaikovsky, 'El Cascanueces', será representada este mes en el Palacio de la Ópera

El sábado 27 a las 20:00 horas aterriza en el Palacio de la Ópera la compañía Ivanov Tchaikovsky National Ballet con su representación de El Cascanueces, un hipnótico espectáculo de ballet que enamorará a todo su público.

Un plan perfecto para disfrutar en estas fechas tan especiales. ¡No te lo puedes perder! Es la única fecha en la que actuarán en la ciudad herculina.

Las entradas están a la venta desde 46,20 euros en Ataquilla.com

Representación de Crisálida de Caramuxo Teatro

Uno de los momentos de la obra de Caramuxo Teatro 'Crisálida'

¿Prefieres aprovechar el último fin de semana del año con una sesión de teatro única? En ese caso, el sábado 27 podrás disfrutar de la representación de la obra Crisálida en el Teatro Rosalía.

Se trata de una historia dirigida al público adulto en el que se trata como tema principal el valor del comercio tradicional en un mundo globalizado. Se trata de un montaje de máscaras, sin texto y con cuatro actores en el escenario.

Las entradas se pueden conseguir tan solo por 5,50 euros en Ataquilla.com

Amoriños, un espectáculo de citas de Touriñán y Perdomo

'Amoriños', el nuevo espectáculo de Touriñán y Perdomo en Galicia. Cedida

El sábado 27 (18:30 y 21:00 horas) y el domingo 28 a las 19:00 horas se podrá disfrutar de el nuevo show de estos dos grandes cómicos gallegos, quienes se suben al escenario del Auditorio Gaviota de PALEXCO para presentar un auténtico First Dates a la gallega.

Las entradas están en Ataquilla.com desde 16,74 euros.

Recogida de Juguetes y Caramelos - ONGd Senvalos y Fundación FES

Cartel de la Campaña de Navidad 2025 de Recogida de Juguetes y Caramelos

El sábado 27 desde las 10:00 a las 13:00 horas en la Torre de Cristal se podrá volver a participar en la iniciativa solidaria de la Recogida de Juguetes y Caramelos de la Campaña de Navidad 2025.

Patxi H. de ONGd Senvalos y Adrián Pardo de Fundación FES son las dos personas a cargo de esta campaña que tiene como objetivo conseguir que ningún niño o niña de la ciudad herculina se quede sin regalos.

Se aceptan todo tipo de caramelos y juguetes usados, siempre y cuando estén en buen estado.

Galicia Magic Fest

Uno de los mayores festivales de magia e ilusionismo internacionales llega a la ciudad herculina este diciembre

El sábado 27 y el domingo 28 llega al Teatro Colón la 11.ª edición de Galicia Magic Fest, una cita para que toda la familia disfrute de los mejores espectáculos de magia e ilusionismo del mundo.

Las estrellas de esta edición son, una vez más, reconocidas personalidades dentro del mundo de la magia e ilusionismo:

Juliana Chen (Canadá/China), la Reina de la magia mundial

(Canadá/China), la Reina de la magia mundial Stuart MacDonald (Estados Unidos), el Genio cómico

(Estados Unidos), el Genio cómico Mirko Callaci (Argentina), el Maestro de la magia universal

(Argentina), el Maestro de la magia universal Magus Utopia (Países Bajos), la revolución de las grandes ilusiones y un espectáculo visual único

(Países Bajos), la revolución de las grandes ilusiones y un espectáculo visual único Pedro Volta (España), el anfitrión de lujo y alma del festival con su carisma y magia en escena

Las entradas se pueden conseguir desde 19,60 euros en Ataquilla.com

Concurso de Tapas Picadillo

La XXI edición del Concurso de Tapas Picadillo da inicio este jueves

Durante este fin de semana podremos disfrutar de las últimas jornadas de la 21.ª edición del Concurso de Tapas Picadillo de la ciudad herculina.

Hasta el domingo 28, una gran variedad de establecimientos ofrecerán a sus clientes deliciosas tapas de dos categorías diferentes: creativas o tradicionales del recetario La cocina práctica de Picadillo.

¿El objetivo de los participantes? Ganar la mayor cantidad de votos para así coronarse como La Mejor Tapa de A Coruña, un premio que incluye un diploma acreditativo y un premio de 1.000 euros.

Los premios serán repartidos entre tres categorías diferentes: Mejor Tapa Creativa, Mejor Tapa Tradicional y Mejor Tapa Votada por El Público.

¡Y participar como crítico también tiene premio! A lo largo de los días se revelarán los grandes premios que recibirán los críticos que dejen su voto a los establecimientos participantes.

El precio de cada tapa estará entre los 3 y 5 euros.

Se valorará de manera positiva la inclusión de tapas para todo tipo de personas, es decir, destinadas a celíacos o vegetarianos.

¡No te lo pienses más y aprovecha estos últimos días!

Espectáculo de Bibopalula

Cartel del espectáculo en vivo de Bibopalula

El domingo 28 a las 12:30 horas será el momento de que los más pequeños de la familia podrán disfrutar del primer musical en gallego: Bibopalula.

El escenario de PALEXCO se convertirá en un bosque lleno de luces y colores en el que la curiosa Ava hará que sus pequeños espectadores observen y aprendan acerca de personajes tan curiosos como la Banda do Bosque, formada por los aventureros Robin, Carpin, Pegui y Merli.

Las entradas están a la venta en Ataquilla.com desde 11 euros.

Exposición Wonderland de Annie Leibovitz de la Fundación Marta Ortega Pérez

Annie Leibovitz, 'Self portrait', 2017. Foto: Annie Leibovitz

La Fundación MOP presentó el pasado 21 de noviembre su nueva exposición, Wonderland, que se podrá visitar en el Muelle de Batería hasta el viernes 1 de mayo de 2026.

La exposición bautizada como Wonderland se centra alrededor de la figura de Annie Leibovitz, una de las fotógrafas más importantes de nuestra época. Es la primera exposición del Muelle de Batería que pone el foco exclusivamente en una mujer.

Los visitantes podrán disfrutar de un recorrido por su trayectoria personal, desde su primera sesión con los Rolling Stones en 1975 hasta su introducción en el mundo de la moda, que la llevó a fotografiar a grandes estrellas de Hollywood como Penélope Cruz o Rihanna.

La muestra es de acceso gratuito y se podrá visitar cualquier día de la semana. Sus horarios son:

Lunes a jueves - De 10:00 a 20:00 horas

- De 10:00 a 20:00 horas Viernes - De 10:00 a 21:00 horas

- De 10:00 a 21:00 horas Sábados y domingos - De 11:00 a 21:00 horas

Luces de Navidad y mercado

Así son las luces de Navidad 2025 de A Coruña

Desde el pasado 28 de noviembre, las luces de Navidad, inauguradas por el ex-futbolista del Deportivo Bebeto, alumbrarán cada rincón de la ciudad herculina.

Uno de los mejores planes de esta época del año son los paseos nocturnos por el centro de A Coruña para admirar las nuevas luces de Navidad.

Este año podremos disfrutar de 2,8 millones de luces LED. Entre las grandes infraestructuras luminosas podemos destacar la esfera de luces de la dársena de la Marina y el árbol gigante, que esta vez se colocará también en el paseo marítimo debido a las obras de reurbanización de los Cantones.

Ya sea con familia y amigos, los coruñeses nunca malgastan la oportunidad de sacarse fotos y terminar su paseo en alguno de los bares o restaurantes de la zona, preferiblemente para disfrutar de un buen chocolate con churros.

La plaza de María Pita, además, acoge un mercado navideño a pleno rendimiento. Allí, es posible encontrar diversos artículos para regalar en estas fiestas, así como productos de alimentación o para tomar algo y combatir el frío.

Pop up Navideña de Zara

Así es por dentro la pop up navideña de Zara Inditex

Un año más, la tienda de Zara de la calle Compostela estrena su pop up navideña con grandes novedades que ya han conseguido batir récords de asistencia con grandes colas y demanda por parte de residentes y curiosos turistas.

Nada más entrar en el local nos recibirá un árbol de 5 metros, rodeado por un tren en movimiento sobre cartas dedicadas a Papá Noel y los Reyes Magos. La planta baja dispone de una casa de muñecas, globos colgantes y un apartado reservado para cuentos navideños.

Además de la oferta de ropa navideña para la ocasión y una zona de bordado para añadir nombres a pijamas, calcetines y otras prendas, también se podrá disfrutar de una cafetería en colaboración con Siboney, una dulce parada en la que probar su chocolate caliente y sus exclusivos churros de turrón.

Pista de hielo en el Muelle de Batería

Imagen exterior de la pista de hielo del Puerto de A Coruña. Quincemil.

Un plan imprescindible del invierno es pasar una mañana o tarde patinando sobre hielo para después poder disfrutar de otras actividades que ofrece el centro de la ciudad herculina.

Es por ello que el pasado 21 de noviembre se ha vuelto a instalar una pista de hielo en el Muelle de Batería. Se podrá disfrutar de estas instalaciones hasta el 1 de febrero.

Durante las mañanas, el recinto estará reservado a centros escolares. Desde el 20 de diciembre hasta el 11 de enero se podrá aprovechar desde las 11:00 hasta las 20:00 horas.