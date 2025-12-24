La atleta gallega Ana Peleteiro anuncia que está embarazada

La atleta gallega Ana Peleteiro ha anunciado que está embarazada y espera su segundo hijo. La deportista ha compartido un post en Instagram junto a su pareja, Benjamin Compaoré, y una imagen de una ecografía.

"Que nos tocara la lotería tres veces en un mismo año habría sido abusar, ¿no?", escribe Peleteiro en la publicación.

Hace tan solo unos días, la deportista estuvo a punto de ganar la Lotería de Navidad con un décimo con unas cifras muy cercanas al que finalmente sería premiado con el Gordo.

En la misma publicación, con unas imágenes en blanco y negro frente a un árbol de Navidad, su hija Lúa, de 3 años, sostiene también la fotografía de la ecografía del que será su hermano o hermana. Tras su nacimiento, en diciembre del 2022, la deportista dejó de manera temporal su carrera para retomarla menos de un año después, consiguiendo medallas internacionales y clasificándose para los Juegos Olímpicos de París 2024.

Este mismo año, la atleta abrió junto a su pareja su primera cafetería en Ribeira, su pueblo natal en A Coruña, donde ambos están construyendo una casa.

El anuncio de su embarazo llega tan solo unos meses después de la triste noticia de un aborto anterior. En julio de este año, Peleteiro publicaba en redes que esperaba a su segundo hijo al que por desgracia perdió tan solo unos días después.

Ahora, la atleta escribe que "nuestro angelito en el cielo nos ha enviado el regalo más grande, bonito y especial para despedir este 2025. Gracias, vida, por tanta abundancia, amor y felicidad", concluye.