Felicitación de Navidad de Rueda: Cocina para toda Galicia y deja fuera a Ábalos con sus "chistorras"

Alfonso Rueda vuelve a tirar de guion navideño con mensaje político incluido. El PPdeG estrenó su ya tradicional vídeo de Navidad y, esta vez, el presidente autonómico se mete directamente en la cocina para "cocinar para toda Galicia" en Nochebuena. Momento en el que se ha colado algún que otro dardo bien afilado.

El vídeo no escatima en cameos. Aparecen cargos del partido a nivel autonómico, provincial y local, pero también hay espacio para el ámbito más familiar: desde sus hijas y hasta su madre, Lola de Valenzuela, que no quiso perderse el "debut" culinario de su hijo.

Como era de esperar, tampoco faltan los clásicos del PP. Alberto Núñez Feijóo hace una breve aparición para lanzar una pulla directa al Centro de Investigaciones Sociológicas con un "mejor la cocina de Rueda que la cocina del CIS", mientras que Mariano Rajoy se presenta como pinche de cocina, dispuesto a echar una mano al presidente gallego.

A ellos se suman Paula Prado, los presidentes provinciales y otras caras habituales —y no tan habituales— como Miguel Tellado o Ana Vázquez.

El menú sirve de excusa para recorrer Galicia de punta a punta. Cada provincia aporta su ingrediente estrella: rape de la lonja de Ribeira, capón de Vilalba, pan de Rodeiro y, de postre, bica de Trives. Es precisamente en este último momento cuando Rueda vuelve a subrayar el mensaje político con un "este año, más que nunca, todos con Ourense", en referencia a los incendios que marcaron el verano en la provincia.

Pero como en toda buena comedia navideña, no faltan los imprevistos. El vídeo introduce referencias a algunos de los asuntos que han marcado el año político. Hay una mención directa a los escándalos del PSOE cuando alguien que recuerda a Ábalos llama al timbre diciendo que llega con "dos chistorras", y detrás de él se puede ver a dos chicas.

La respuesta de Rueda no deja lugar a dudas: "¿Pero este no estaba en prisión?", zanjando la escena sin dar más explicación.

También hay espacio para recordar el apagón eléctrico de abril. De repente, se va la luz, pero el presidente autonómico lo resuelve rápido con un: "Tranquilos, estáis en buenas manos".

El vídeo culmina con la mesa llena, la familia —en sentido amplio— reunida y un brindis final. Rueda reconoce que quizá no sea "el mejor cocinero del mundo", pero insiste en la idea central del mensaje: tratar lo propio "con respeto y cariño" y hacer las cosas bien por Galicia.