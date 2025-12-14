Víctor, percebeiro gallego, sobre su trabajo: "La campaña de Navidad tiene los precios más caros, pero es la más dura"

La labor de los percebeiros es una de las más peligrosas. Estos profesionales se enfrentan al mar en busca de las mejores capturas, que luego subastan a precios que pueden parecer elevados, pero que reflejan el riesgo y el esfuerzo que implica su trabajo. Olas gigantes, frío intenso, lluvia... nada logra detenerlos.

Víctor, percebeiro gallego, ha publicado diversos vídeos que muestran la dureza de esta profesión con imágenes impactantes que destapan la peligrosidad de su labor. A pesar de las grandes olas, se adentran en las rocas más escarpadas para recoger los percebes más grandes, un marisco considerado todo un manjar.

La campaña de Navidad, de mayor rentabilidad y más dureza

Víctor muestra cómo es el trabajo de un percebeiro en plena campaña navideña de los percebes de Aguiño (A Coruña), la más rentable económicamente, pero la más dura y peligrosa debido a las condiciones en la que se encuentra el mar, unido a la lluvia y el frío propio de esta época del año.

Desde que salen a primera hora de la mañana hasta que se marchan de la lonja después de haber vendido las capturas, así es una jornada de un percebeiro gallego en el mar durante "la campaña de Navidad con los precios más caros, pero también la más dura".

Ese día la jornada de los percebeiros comenzó a media mañana. Aunque el mar parecía calmado desde fuera, solo tuvieron que subirse a la planeadora para saber que eso no era así. Al saltar a la primera roca y recibir los primeros golpes de las olas, lo descubrieron.

Durante el vídeo, se ve a varios percebeiros luchando por conseguir los percebes de mayor tamaño. En condiciones tan duras en las que el mar no perdona, utilizan arneses especiales, porque, como explica Víctor: "Hace llegar a los percebeiros más abajo con la seguridad de estar sujeto en todo momento, pudiendo llegar a grietas con los mejores percebes".

Incluso, se ve cómo uno de ellos se cuelga desde lo alto de una roca, a más de 3 metros de altura, y accesible solo gracias al arnés. Sin duda, es un trabajo que exige una forma física excepcional, soportando golpes constantes de las olas. Como bien dice él: "El mar no nos pone las cosas sencillas".

También muestran la táctica del barbeo, que consiste en recoger los percebes directamente desde la planeadora, necesitan un buen control del motor para mantener la lancha estable junto a la piedra.

Tras recolectar, regresan a puerto para seleccionar el producto y venderlo en la subasta. Finalmente, afirma: "Conseguimos capturar percebe de muy buena calidad, con dientes gordos y piedra, los cuales llegaron a superar los 100 euros el kilogramo".