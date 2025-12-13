Luis Zahera (59) sobre cómo se mantiene joven: "Hace 2 años que no ceno. Hago ayuno intermitente"

Luis Zahera acudió recientemente al programa Land Rober + show de la TVG, con motivo del estreno de Me has robado el corazón, una nueva película rodada en Galicia en la que participa y que protagonizan Óscar Casas y Ana Jara. Como siempre, Zahera llenó el plató de bromas y anécdotas, provocando las risas del público en varias ocasiones.

Muy querido desde su inolvidable papel de Petróleo en Mareas Vivas, Zahera mantiene intacta la espontaneidad que lo caracteriza. Durante la charla con Roberto Vilar, ambos recordaron momentos de su carrera y vida personal, incluso aquella curiosa anécdota en la que robó un banco de iglesia con Luis Tosar.

"Soy muy presumido y no quiero engordar"

El actor Luis Zahera fue uno de los invitados estrella del programa de Land Rober + show en la TVG, donde mantuvo una divertida conversación con el presentador. Mientras se comía un plátano, el actor habló sin tapujos sobre sus hábitos alimenticios y su estilo de vida. "Antes comía más azúcar, ahora me estoy quitando", confesó.

"Hago ayuno intermitente, no ceno", le dijo a Roberto Vilar, quien se sorprendió con la afirmación. "¿No cenas nunca?", le preguntó este. Zahera, con su plátano en mano, volvió a hacer hincapié: "Ahora no. Llevo 2 años que no ceno. Hago ayuno intermitente".

Como no podía ser de otra forma, aprovechó para hacer alguna broma: "Soy muy presumido y no quiero engordar", dijo consiguiendo las risas del público. Vilar destacó lo bien que se conserva a sus casi 60 años y Zahera no dudó en devolverle el cumplido: "Tú no estás nada mal tampoco".

El actor también aprovechó su visita al programa para hablar de Animal, la serie de Netflix en la que encarna a un veterinario y que fue un absoluto éxito. "Fue bien, vamos a hacer dos temporadas más", comentó.

Además de esto, también se sinceró sobre el agotamiento que arrastra en el cuerpo por su frenética agenda: "Ando de aquí para allá. Estoy con un poco de ansiedad, sobrepasado". Y añade: "Me quejo de afrontar todo el trabajo que me queda por delante".

Ante esta afirmación, Roberto Vilar le señala que tener mucho trabajo es una fortuna. Zahera apunta que "ahora con las plataformas hay mucha cantidad de trabajo, y siempre trabajamos los mismos".

Cuando Roberto Vilar le preguntó cuánto tiempo lleva sin pasar 15 días sin hacer nada, Zahera lo tuvo claro. "Bf... 4 años o así, pero bueno, no hay que quejarse".

Luis Zahera, uno de los actores gallegos más reconocidos a nivel nacional, todavía tiene mucho más que dar como actor y seguirá trabajando en diferentes series y películas para que los espectadores disfrutemos de su talento y su carisma tan especial.