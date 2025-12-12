La noche de Santiago mueve ficha: abre REM en Rúa Nova de Abaixo 26

Un nuevo punto de encuentro nocturno irrumpe en la ciudad con una propuesta fresca, directa y sin artificios, un espacio que apuesta por la música actual, la identidad visual propia y una experiencia que evoluciona al ritmo del público

Santiago suma un nuevo punto de encuentro nocturno con la apertura de REM, un espacio que llega para renovar la escena local con una propuesta fresca, actual y orientada al público que busca música y experiencias sin artificios.

Interior de REM. Cedida

Programación clara y ritmo constante

REM abre sus puertas jueves, viernes y sábado, con una oferta musical basada en sonidos actuales, sesiones dinámicas y DJs invitados. Los sábados incorporan además sesión de tardeo, y la temporada contará con fechas especiales que se comunicarán próximamente.

Estética propia y personalidad visual

El local mantiene parte de su identidad previa, pero incorpora una nueva dirección gráfica y una pieza de arte mural que conviven sin filtros. El espacio se concibe en capas: lo que se ve, lo que se lee y lo que sucede dentro, creando una continuidad entre ambiente, imagen y experiencia.

Una línea musical abierta y orientada a la pista

La propuesta sonora de REM es directa y contemporánea, sin encasillarse en etiquetas. Cada noche evoluciona en función del público y del DJ, reforzando un estilo vivo y adaptable.

REM inicia su primera fase

Con esta apertura, REM activa su fase inicial y se incorpora al mapa nocturno de la ciudad con una propuesta pensada para disfrutar, descubrir y volver.