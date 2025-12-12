Ofrecido por:
La noche de Santiago mueve ficha: abre REM en Rúa Nova de Abaixo 26
Un nuevo punto de encuentro nocturno irrumpe en la ciudad con una propuesta fresca, directa y sin artificios, un espacio que apuesta por la música actual, la identidad visual propia y una experiencia que evoluciona al ritmo del público
Santiago suma un nuevo punto de encuentro nocturno con la apertura de REM, un espacio que llega para renovar la escena local con una propuesta fresca, actual y orientada al público que busca música y experiencias sin artificios.
Programación clara y ritmo constante
REM abre sus puertas jueves, viernes y sábado, con una oferta musical basada en sonidos actuales, sesiones dinámicas y DJs invitados. Los sábados incorporan además sesión de tardeo, y la temporada contará con fechas especiales que se comunicarán próximamente.
Estética propia y personalidad visual
El local mantiene parte de su identidad previa, pero incorpora una nueva dirección gráfica y una pieza de arte mural que conviven sin filtros. El espacio se concibe en capas: lo que se ve, lo que se lee y lo que sucede dentro, creando una continuidad entre ambiente, imagen y experiencia.
Una línea musical abierta y orientada a la pista
La propuesta sonora de REM es directa y contemporánea, sin encasillarse en etiquetas. Cada noche evoluciona en función del público y del DJ, reforzando un estilo vivo y adaptable.
REM inicia su primera fase
Con esta apertura, REM activa su fase inicial y se incorpora al mapa nocturno de la ciudad con una propuesta pensada para disfrutar, descubrir y volver.