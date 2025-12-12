Qué hacer en Santiago de Compostela hoy, viernes 12 de diciembre, por la Navidad 2025

Este viernes, 12 de diciembre, Santiago de Compostela acogerá diversos planes para todas las edades dentro de su programación de Navidad 2025, donde la música será la gran protagonista de la jornada.

Este viernes se estrenará en la programación el festival Son Xove, donde diversas bandas del Centro Xove da Almáciga se subirán al escenario para presentar sus proyectos musicales durante estas Navidades.

Luces de Navidad

Para las personas que prefieren pasear y perderse por las calles de Compostela, aquí resumimos algunos puntos más emblemáticos de la ciudad decorados con cientos de luces navideñas que no te puedes perder:

Praza do Obradoiro: el corazón de la iluminación compostelana. Allí, podrás contemplar el árbol de 20 metros integrado en un parque en el que podrán jugar los más pequeños. También cuenta con el espectáculo de iluminación en la fachada del Pazo de Raxoi

Praza do Toural y Cervantes: un paraguas de guirnaldas está instalado en cada una de las fuentes de estas plazas emblemáticas del casco histórico compostelano.

Alameda: el parque de la Alameda de Santiago brilla más que nunca con la iluminación navideña.

Praza da Quintana: Una de las paredes de la emblemática plaza está iluminada con luz propia, brillando, aún más, estas Navidades.

Mercados de Navidad

El Mercado de Nadal, localizado en rúa Carreira do Conde, continuará un día más con su decena de puestos de Galicia de artesanía, joyería, decoración, ilustración o productos gourmet.

Para los más golosos, podrán visitar el Mercado de Dulces de Convento en el Monasterio de San Martín Pinario con más de 200 productos procedentes de una treintena de conventos de toda España.

Talleres y espectáculos

Este viernes, tanto el público infantil como juvenil, podrán disfrutar de diversos talleres navideños.

El primero será a las 18:00 horas, en el Espacio infantil del Mercado de Nadal con el taller Tarxeta de árbore de Nadal. Está dirigido a menores de cuatro años con el acompañamiento de una persona adulta.

El segundo en el CSC As Brañas de Andrés, dentro de la programación Noitiñas de Nadal, Tareixa Martínez presenta Bocados de Nadal, un taller de cocina dirigido al público juvenil para aprender y cocinar los platos más navideños para estas fechas.

Además de talleres y dentro de la programación de Noitiñas de Nadal , el público juvenil también podrá disfrutar del espectáculo Vicio houbo sempre, de Atenea García. Se trata de una narración oral donde se presentan historias de vida recogidas a mujeres que cumplieron ya los 80 años.

Música

La jornada de este viernes viene marcada por un gran protagonismo musical. La Carpa Roxa, a las 20:00 horas, acogerá la jornada inaugural del Son Xove donde las bandas del Centro Xove da Almáciga pondrán sonido y baile a las tardes navideñas a la vez que presentan sus proyectos musicales.

Hoy se estrenará por todo lo alto con la celebración de un Jam de Nadal en el que las bandas del centro se mezclarán para versionar varios temas.

Por otro lado, el Teatro Principal de Santiago de Compostela acogerá el concierto de Leticia Rey que presentará su nuevo trabajo Danza Luz. Será a las 20:30 horas y las entradas son gratuitas previa retiración en la web compostelacultura.gal o en la Zona C.

Finalmente, Sofía Espiñeira celebrará un pequeño concierto de invierno, acompañada de Guillermo Alzugaray, en el Local Ítaca a las 20:30 horas.