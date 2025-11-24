Montaje de las casetas del mercadillo navideño de A Coruña.

Montaje de las casetas del mercadillo navideño de A Coruña. Quincemil

Comienza en A Coruña el montaje del mercado navideño

Se sitúa en María Pita y será el epicentro de las actividades de Navidad, donde también habrá puestos de artesanía, decoración y gastronomía

La Navidad sigue tomando forma en A Coruña. Después de la colocación de las luces, que se encenderán en un acto con Bebeto y varios niños y niñas de la ciudad este viernes, hoy ha arrancado el montaje de las casetas del mercado navideño de María Pita.

Este será el epicentro de la Navidad coruñesa, con cerca de medio centenar de puestos en los que se pondrán a la venta productos de artesanía, de gastronomía y de decoración. Uno de ellos ha sido cedido por el Concello a entidades sociales de la ciudad y en él se podrán adquirir bolas de Navidad con dibujos de la ciudad y que protagonizan el cartel de este año. Con un importe de 10 euros, todo lo recaudado irá destinado a las asociaciones coruñesas.

Aquí también se situará la casa de Papá Noel, que recibirá a niños y niñas. Habrá, asimismo, actividades infantiles y animación, además de música ambiental, una zona de restauración y un área infantil.

El mercadillo abrirá de lunes a jueves en horario de tarde, de 17:00 a 22:00 horas. Los viernes, sábados y vísperas de festivos lo hará de 11:00 a 15:00 horas y de 17:00 a 23:00 horas, mientras que los domingos y festivos su horario será de 11:00 a 15:00 horas y de 17:00 a 22:00 horas.

La plaza de María Pita también será en las próximas semanas el escenario de distintas actuaciones musicales, desde las corales hasta conciertos con villancicos navideños.