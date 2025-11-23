El Mercado das Nubes vuelve a San Agustín, en A Coruña, por Navidad: del 19 al 21 de diciembre

El Mercado das Nubes vuelve estas Navidades al Mercado de San Agustín de A Coruña, consolidándose como una de las citas imprescindibles para los amantes de la artesanía y la creación local.

Tras el éxito de su edición de otoño, la organización ha confirmado que el encuentro se celebrará del 19 al 21 de diciembre, repitiendo su fórmula de artesanía, diseño, gastronomía y talento gallego.

Desde el momento del anuncio, la acogida no se ha hecho esperar: ya se han recibido cerca de 100 solicitudes de participación, una cifra que revela el interés creciente por formar parte de un evento que cada año gana más visibilidad.

"Estamos revisando las propuestas; debemos ajustarnos al aforo", explican en sus redes desde la organización, que busca mantener la calidad y variedad de los expositores.

Pero 2025 repite además nueva edición fuera de su tierra: el Mercado das Nubes viajará otra vez a Madrid, donde desembarcará del 12 al 14 de diciembre en el Mercado de Santa Bárbara. Una iniciativa con la que buscan "llevar un poco de Atlántico" hasta la capital y mostrar allí el trabajo de artesanos y diseñadores gallegos.

En ambas ciudades, el Mercado das Nubes volverá a ser epicentro de la artesanía, con propuestas que abarcan desde cerámica contemporánea hasta joyería, moda sostenible, ilustración y productos gourmet.

Una cita que promete ambientar la Navidad con creatividad, tradición y espíritu atlántico.