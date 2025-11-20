Comienza el Black Friday en el Outlet Área Central: diez días de grandes descuentos en Santiago

Del 20 al 30 de noviembre, los comercios del centro ofrecerán promociones especiales para adelantar las compras navideñas, coincidiendo además con el inicio oficial de la Navidad en Área Central

El Black Friday llega un año más al Outlet Área Central y lo hace con diez días repletos de oportunidades. Desde mañana jueves, 20 de noviembre, y hasta el domingo 30, los visitantes podrán disfrutar de importantes descuentos y promociones exclusivas en la amplia oferta de establecimientos del centro.

Durante esta campaña, los comercios de Área Central pondrán al alcance de los clientes una gran variedad de artículos de moda, calzado, complementos, informática y muchas otras categorías. Será una ocasión perfecta para equiparse para el invierno y, sobre todo, para adelantar las compras navideñas con miles de ideas de regalo para toda la familia.

El Black Friday se extenderá hasta el domingo 30 de noviembre, jornada en la que los comercios abrirán sus puertas para facilitar aún más las compras. Además, esta edición coincidirá con el inicio de la programación navideña de Área Central: el viernes 28 tendrá lugar el encendido de la iluminación festiva, marcando el arranque oficial de la Navidad en el centro comercial.