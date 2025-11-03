Fecha confirmada: la Luna más brillante de 2025 se verá este día de noviembre en Galicia

El 5 de noviembre será un día clave para los amantes de la astronomía. Es la Luna llena del Castor y será la más grande y brillante del año, casi un 8% más grande y un 16% más brillante de lo habitual.

El cielo de noviembre nos regalará una de las lunas llenas más espectaculares de 2025. Se la conoce como la Luna del Castor, y su nombre tiene una historia muy especial. ¿Por qué se llama así? A continuación te lo contamos.

La Superluna de noviembre: un 16% más brillante

La superluna, vista desde A Coruña. @EloyTP

El 5 de noviembre será un momento único para disfrutar de la belleza del cielo nocturno, si la nubosidad lo permite. Ese día presenciaremos una superluna que brillará con más intensidad y se verá más grande que cualquiera de las que la precedieron en 2025.

"No obstante, la superluna prácticamente llena también se podrá observar desde el 4 de noviembre hasta el 6 o 7 de noviembre", matiza el portal meteorológico Eltiempo.es.

La Luna llena de noviembre de 2025 será una superluna verdaderamente especial. Se verá más grande y brillante de lo habitual porque coincidirá con su perigeo, es decir, el punto de su órbita en el que se encuentra más cerca de la Tierra.

En concreto, la Luna estará a unos 27.000 kilómetros más cerca de la Tierra que en promedio. Por eso, se verá alrededor de un 8% más grande y un 16% más brillante de lo habitual.

La Luna llena de noviembre recibe el nombre de 'Luna del Castor' porque en esta época cuando los castores comienzan a preparar sus refugios para enfrentar la llegada del invierno. "Y su periodo de hibernación es el mejor momento para cazarlos y obtener su piel", agrega Meteored.

Cuándo y dónde ver la Superluna de noviembre

El instante del acercamiento será el 5 de noviembre a las 22:00 horas (hora peninsular), cuando la Luna se situará a 356.833 kilómetros de distancia. "En ese momento alcanzará su máximo esplendor, visible sobre el cielo oscuro, si el tiempo y las nubes lo permiten".

Sin embargo, durante esos días se prevé que un frente atlántico pase sobre la Península y Baleares. Así, las nubes entorpecerán su visión y pocas regiones podrán ver esta Superluna en todo su esplendor.

En cualquier caso, los mejores lugares para observar esta Superluna son aquellos espacios con buena visibilidad al este al atardecer y al oeste al amanecer, sin contaminación lumínica ni elementos (árboles, edificios...) que puedan ocultar el paisaje.