'Reinventio' aterriza en A Coruña: las entradas para disfrutar del espectáculo, ya a la venta

Reinventio aterrizará en el Teatro Colón de A Coruña a principios de 2026. Un espectáculo de magia, danza y circo que será posible disfrutar en tres funciones los días 3 y 4 de enero y para el que ya es posible adquirir entradas a través de Ataquilla y en la taquilla de la plaza de Ourense.

Las funciones de Reinventio serán el día 3 de enero a las 18:00 y a las 20:30 horas y el 4 de enero a las 20:00 horas. Este espectáculo visual sumerge al espectador en una aventura sin precedentes. La narración sigue a un mago que perdió su ilusión e intenta recuperarla recorriendo sus sueños y pesadillas.

El show se transforma en un cabaret narrativo vibrante, rebosante de belleza y emoción, donde el circo, la danza y la magia se convierten en las huellas de un camino compartido. Así, el público es invitado a formar parte de un universo onírico en el que la realidad se desdobla en apariciones y desapariciones imposibles, levitaciones que desafían la gravedad, actos de circo que cortan la respiración y coreografías que encarnan la esencia de la ilusión.

El artista e ilusionista ferrolano Martín Varela está detrás de esta creación. Considerado uno de los nuevos referentes de la escena gallega, Varela combina la magia con la danza y el teatro para construir espectáculos de gran formato con fondo narrativo. La dirección coreográfica corre a cargo de Mercedes Suárez y en el elenco destaca también la artista suiza Milena, especialista en disciplinas aéreas.

Otras localidades

Los responsables de esta producción señalan que cada función es "una oportunidad para dejar que el asombro vuelva a ocupar su lugar": no busca explicar el mundo, sino recordarnos qué lo hace habitable. Así, Reinventio es un relato de belleza, de emoción compartida, de capacidad de creer en lo que no se ve que se podrá disfrutar hasta enero en las siguientes localizaciones:

Teatro Jofre de Ferrol : 12 y 13 de diciembre de 2025

: 12 y 13 de diciembre de 2025 Teatro Afundación de Vigo : 14 de diciembre de 2025

: 14 de diciembre de 2025 Auditorio Municipal de Ourense : 20 de diciembre de 2025

: 20 de diciembre de 2025 Teatro Afundación de Pontevedra : 26 de diciembre de 2025

: 26 de diciembre de 2025 Auditorio Fuxan os Ventos de Lugo : 27 de diciembre de 2025

: 27 de diciembre de 2025 Teatro Colón de A Coruña : 3 y 4 de enero de 2026

: 3 y 4 de enero de 2026 Auditorio de Galicia de Santiago de Compostela: 17 de enero de 2026

Las entradas para disfrutar de este espectáculo ya están a la venta a través de www.reinventio.gal e www.ataquilla.com. El coste de las localidades es de entre 15 y 25 euros más gastos de gestión, según el recinto y la ciudad en la que se celebre la función.