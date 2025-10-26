El megapuente más fotografiado de Galicia: 80 metros sobre el río Ulla y un profundo valle natural

Galicia posee impresionantes construcciones que abarcan desde la arquitectura histórica y tradicional hasta la moderna. Destaca la Catedral de Santiago, los hórreos y puentes de gran envergadura, como el de Gundián.

En este contexto, el Puente de Gundián es una de las estructuras más fotografiadas de Galicia, no solo por su belleza, sino también por su interesante historia, ya que fue proyectado durante la dictadura de Primo de Rivera.

Su construcción ya se planteó en la década de 1930

Por el Puente de Gundián todavía pasa el tren. Turismo de Galicia

Para hablar de los orígenes del Puente de Gundián hay que remontarse a la primera mitad del siglo XX, cuando en la década de 1930 se planteó su construcción para conectar las provincias de A Coruña y Pontevedra.

Sin embargo, no fue hasta 1958 cuando se inauguró, debido a la complejidad de unir el Pico Sacro con el Paso de A Cova sobre el río Ulla para establecer un paso ferroviario.

El Puente de Gundián es una importante estructura de piedra sostenida sobre un entramado de hierro, con una longitud de 219 metros, un arco de 52 metros de luz y una altura de 80 metros.

Sus espectaculares dimensiones, tan impresionantes como complejas, le han valido para ser uno de los puentes más fotografiados de la zona.

En la actualidad, el Puente de Gundián convive con el nuevo viaducto del Ulla, una construcción de más de 1 kilómetro de longitud considerada de interés arquitectónico en España por su complejidad y originalidad.

De hecho, el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Galicia le otorgó en 2011 el Premio San Telmo, que distingue la obra más representativa de la Comunidad realizada durante el anterior año a su convocatoria.

Espectaculares vistas sobre el río Ulla

Mirador de Gundián

Una de las mejores localizaciones para contemplar la magnitud del Puente de Gundián es el Área de Recreo del Campo de Gundián. Este espacio presume de unas espectaculares vistas sobre el río Ulla, así como el antiguo Puente de Gundián y el moderno del AVE.

Cuenta además con mesas y bancos, un palco de la música, una fuente y una capilla, donde cada 7 de septiembre se celebra la tradicional fiesta de la procesión de Nosa Señora de Gundián. Durante el festejo, la Virgen es trasladada desde el pueblo, acompañada por una espectacular tirada de fuegos artificiales.

En las proximidades se encuentra asimismo el Mirador de Gundián, que también ofrece unas vistas magníficas de toda la zona, punto de partida de una ruta de senderismo que va paralela al río Ulla, de unos 15 kilómetros de longitud.