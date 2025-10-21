¿Cuándo es el cambio de hora en octubre de 2025? Los gallegos tendrán que ajustar el reloj este día

El frío va llegando y los días se acortan, lo que solo puede significar una cosa: el cambio de hora está a punto de llegar. Este ajuste busca principalmente aprovechar la luz natural y fomentar el ahorro energético, aunque podría ser uno de los últimos en aplicarse.

El Gobierno de España propuso ayer lunes en el Consejo de Energía de la Unión Europea que se acabe desde 2026 con el cambio de hora estacional, puesto que, en palabras de Pedro Sánchez, apenas ayuda a ahorrar energía e incluso tiene "un impacto negativo" en la salud de los ciudadanos.

¿Hay que adelantar o retrasar el reloj?

Hasta que se tome una decisión definitiva, por el momento seguiremos realizando el cambio de hora. Y como cada año, surge la misma duda: ¿hay que adelantar o atrasar el reloj? A continuación, te lo explicamos con detalle.

El ajuste al horario de invierno se realizará este fin de semana, en la madrugada del sábado 25 al domingo 26 de octubre. A las 03:00 horas de la madrugada, los relojes deberán retrasarse 1 hora, volviendo a marcar otra vez las 02:00 horas.

De este modo, el domingo tendrá 25 horas; es decir, una hora más de descanso. Amanecerá antes, pero también anochecerá una hora antes, un cambio que no a todo el mundo le resulta agradable.

Este cambio de hora de invierno permite aprovechar la luz natural, lo que sincroniza el ritmo biológico con la luz solar. También se asocia con el ahorro energético y, para algunos, ayuda a la conciliación familiar.

Sin embargo, el cambio de hora podría tener las horas contadas. Pedro Sánchez ha difundido un vídeo en sus redes sociales en el que asegura que, "francamente", no le ve el sentido a retrasar y adelantar las agujas del reloj dos veces al año.

Cambiar la hora dos veces al año ya no tiene sentido.



Apenas ayuda a ahorrar energía y tiene un impacto negativo en la salud y en la vida de la gente.



Por eso, hoy el Gobierno de España propondrá a la UE acabar con el cambio de hora estacional en el Consejo de Energía y… pic.twitter.com/LA9UM0HVfG — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) October 20, 2025

"En todas las encuestas a las que se les pregunta a los españoles y a los europeos, de manera mayoritaria están en contra de cambiar el horario. Además, la ciencia nos dice que ya no supone un ahorro energético, y lo que sí nos dice es que trastocan los ritmos biológicos dos veces al año", ha explicado.

Por ello, el Gobierno de España planteó ayer esta cuestión en el Consejo de Transporte, Telecomunicaciones y Energía (TTE) de la UE, apoyándose en tres argumentos: respaldo mayoritario de la población, ausencia de evidencia científica que demuestre que esta práctica genera un ahorro sustancial y consecuencias negativas que tiene en la salud.

Ya en 2018 la Comisión Europea propuso eliminar el cambio de hora estacional en toda la UE, y un poco más tarde, en 2019, el Parlamento Europeo respaldó el fin del cambio de hora en primavera y en otoño para 2021.

Seis años después, los Estados miembros no han alcanzado una posición común. Sin embargo, España vuelve a poner el debate sobre la mesa. ¿Será en 2026 el último cambio de hora?