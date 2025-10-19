Viva la Pepa, la gallega que usa el arte para crear piezas personalizadas de cerámica con mimo

La ribadense Sandra González ha convertido su pasión en su profesión: crear piezas de cerámica con diseños únicos y personalizados. Lo que comenzó en 2016 como un hobby se ha transformado en Viva la Pepa, un proyecto que cuenta con su propio estudio en Rinlo, en A Mariña lucense, desde donde diseña sus obras y organiza talleres mensuales de pintura.

Los platos decorativos personalizados son el encargo más codiciado por sus clientes. "Plasmo en ellos la vida de una persona, según toda la información que me den. Son un regalo que gusta mucho y que emociona a quienes lo reciben", cuenta la artista, que también lo borda con sus vajillas personalizadas de seis o doce servicios.

Sandra confiesa que siempre tuvo interés por la decoración y el diseño. Empezó pintando mientras trabajaba en un comercio en Ribadeo: "Teníamos pocos clientes y pasaba el rato pintando platos decorativos para una estancia en mi casa". Unos años después, con la llegada de la maternidad, decidió dedicarse en exclusiva a Viva la Pepa.

Con el tiempo, se animó a mostrar al mundo sus creaciones y la magia de las redes sociales hizo que cada vez más personas la conocieran y le hicieran encargos. "Hago decoración de cerámica esmaltada, lo que se conoce como la última parte del proceso de elaboración de una vajilla", precisa, aclarando que no crea las piezas de cerámica desde cero.

Cuando le preguntan por el nombre de Viva la Pepa, Sandra dice que se trata de una expresión que siempre utilizaba su madre: "Se refería con ella al desorden que teníamos a veces en casa, porque somos siete hermanos". Un guiño que le recuerda a su madre diciendo esa misma frase con "tono sarcástico" y que la transporta de vuelta a su niñez.

Descubrir talentos

Desde hace unos tres años organiza talleres de pintura en cerámica tanto para niños como para adultos en su casa de Rinlo. Cada uno de ellos está enfocado en una temática en concreto, especialmente en las plantas de su jardín. "No están centrados en la técnica de pintura, sino en la experiencia de ofrecerles a las personas la oportunidad de descubrir talentos que no saben que poseen y de recuperar habilidades de su infancia que tenían olvidadas", explica Sandra.

La artista confiesa que tiende a escoger temas florales y frutales, porque es una temática muy agradecida: "A la gente le gusta mucho y es fácil de hacer. Salen contentos y no se frustran con el diseño, simplemente disfrutan".

Por último, Sandra explica que para apuntarse a un taller de Viva la Pepa, hay que estar atentos a las convocatorias que comparte a través de su perfil de Instagram, un canal de difusión en WhatsApp con alumnos que suelen acudir, y en carteles en comercios de la zona de Ribadeo. "Viene mucha gente de la zona de A Mariña, como de Cervo, Burela y Foz, también de Asturias, por la cercanía con la frontera", concluye.