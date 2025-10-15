ENKI estrena casa en O Parrote: "Conservará la antigua muralla de A Coruña, abierta al público"

Los arcados de O Parrote, que algún día fueron destinados por los pescadores para guardar sus artilugios de pesca, serán la nueva sede de ENKI en A Coruña. Nadie se lo merecía más que ellos. Parecía que estaban destinados a terminar ahí. El mismo punto en el que fijaron la meta de todas las carreras solidarias que organizan será ahora el punto de encuentro de inclusión y visibilidad.

Aunque todavía queda mucho trabajo por delante, Carmen Touza, directora ejecutiva de ENKI, y Sara González, directora de proyectos y terapeuta ocupacional, ya son capaces de visualizar lo que será este nuevo hogar: un espacio abierto, accesible y lleno de vida, en pleno corazón de la ciudad.

El nuevo local se ubicará en cinco de las arcadas situadas en la explanada de O Parrote, que suman unos 250 metros cuadrados. Gracias a una concesión del Puerto de A Coruña, este lugar servirá no solo como sede administrativa, sino también como punto de atención y encuentro para la ciudadanía.

"Queremos que la gente sepa que puede venir aquí, preguntar, informarse, participar... Será un punto de referencia, un espacio de visibilidad y de inclusión", explica Carmen.

Además, este enclave se convertirá en la sede del banco de préstamo de material deportivo adaptado más grande de Galicia, una herramienta clave para que personas con discapacidad puedan iniciarse en el deporte. "Queremos darle ese asesoramiento que necesitan y que cualquiera pueda venir, probar, descubrir lo que le gusta y encontrar su camino dentro del deporte", explica Sara.

Sara González y Carmen Touza Quincemil

"Cuando una persona con discapacidad llega a ENKI, empezamos con una entrevista individual. Vemos qué le interesa, cuáles son sus posibilidades y le damos orientación. A veces los ponemos en contacto con otros clubes deportivos para que se abran a esas personas. Nuestro objetivo no es la competición, sino ofrecer oportunidades", añade la terapeuta.

Esto no sería posible sin el material adaptado con el que cuentan, desde bicicletas a sillas deportivas, que se ajustan al tamaño y a las necesidades de cada usuario. Todo el proceso se hace "a bajo coste" y con acompañamiento continuo:

"A veces nos encontramos con personas que nunca han tenido la oportunidad de montar en bici. Aquí pueden hacerlo. El proceso acaba cuando la persona elige su vehículo, su deporte, su forma de disfrutar", explica Sara.

La culminación de un largo camino

Y este no puede ser un lugar mejor para desarrollar este propósito. "No es lo mismo que tu puerta dé a una carretera en la que no paran de pasar coches, que a un paseo como este en el que puedes organizar recorridos y hacer de la calle tu lugar de entrenamiento", cuenta Carmen.

Interior de los arcados

O Parrote es ideal para ello. "Llevamos años buscando un lugar así. Ha sido un recorrido de dar muchas vueltas, pero al final tenía que ser aquí. La meta de nuestras carreras siempre estuvo en O Parrote... no es casualidad", reflexiona Carmen, la directora ejecutiva de la entidad.

Un lugar que conserva la antigua muralla de la ciudad

El local será diáfano y accesible, respetando la muralla de la ciudad, un elemento protegido por Patrimonio, al que ya se ha presentado el proyecto. Este es el gran secreto que esconden los arcados de O Parrote y que ahora serán visibles gracias a la apertura de los arcados a la ciudadanía.

Antigua muralla de A Coruña Quincemil

La idea es mantener el carácter abierto de las arcadas, creando un punto de encuentro "para que las entidades sociales sientan que es también su espacio, un lugar donde puedan hacer cosas y colaborar".

Con esta nueva sede, ENKI busca seguir ampliando su "universo de inclusión" y acercar la discapacidad al centro de la vida urbana.

"Tener la discapacidad más presente en la ciudad contribuirá a sensibilizar, a visibilizar y a normalizar", concluye Carmen.