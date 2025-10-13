Luis Zahera triunfa en Netflix y Google Maps: el veterinario de 'Animal' atiende en un polígono de Santiago

La serie de 'Animal' es un completo éxito a nivel nacional e internacional. A día de hoy, continúa siendo la serie más vista de Netflix en España, Uruguay y Argentina, 10 días después de su estreno, y la crítica no deja de alabar la increíble actuación de sus protagonistas.

Su éxito ha traspasado la pantalla. La tienda Kawanda, escenario principal de la serie donde trabaja Luis Zahera de veterinario, tiene su propio perfil en Google Maps, como si fuera un negocio real y en el que, incluso, hay reseñas de clientes poco contentos con la atención recibida.

En el polígono de Costa Vella, en Santiago

Luis Zahera e Adrián Viador na serie 'Animal'. Jaime Olmedo - Netflix

El éxito de la comedia Animal es indiscutible. Desde su estreno, esta producción que podría considerarse la mezcla perfecta de retranca gallega, sátira, humor negro y realidad ha cautivado a todos los espectadores.

Ambientada en Santiago de Compostela, no deja de recibir elogios de todo tipo. Son muchos los que consideran "soberbia" la actuación del gallego Luis Zahera, un veterinario del rural gallego cuya vida laboral da un vuelco al tener que trabajar en una tienda de lujo de animales.

La crítica también alaba lo bien conseguida que está su ambientación, así como la gran interpretación del resto del elenco, siendo muchos de ellos rostros conocidos gallegos, como el gran Antonio Durán "Morris".

Tanto está dando que hablar, que hasta se ha creado una ficha en Google Maps de la tienda Kawanda. Situada en la calle Polonia número 10, en el polígono de Costa Vella, en Santiago.

Lo más increíble, a la par que gracioso, son los comentarios cómicos que está recibiendo de muchos clientes que no han quedado contentos con la atención recibida, dejando una carita roja que tanto enfada el veterinario Zahera.

Clientes insatisfechos con la atención del veterinario Zahera

Luis Zahera y Lucía Caraballo en la serie 'Animal'. Jaime Olmedo - Netflix

Los comentarios, cada uno más surrealista que el anterior, deja clara la gran acogida de la serie entre el público, además del bonito universo que se ha generado alrededor de ella, en el que los espectadores están siendo partícipes.

"Fui a comprar una cama nueva para mi perro y desparasitar a mi gato, y me diagnosticaron neurosis incurable. Me reí muchísimo. Gracias, Dr. Antón. Me recetó otra perra, una perrita llamada Nuna, y estoy mejorando" comenta Maika Domínguez agradeciendo los servicios del veterinario.

Estefanía Ramallo también está muy contenta con los servicios de Antón: "Gracias a Antón yo quería cruzar a mi perrita cachibunbita pero resulta que yo le dije que estaba castrada, gracias a sus manos y a su mente maravillosa él lo hizo posible y ahora estamos a la espera de su descendencia gracias Antón, por cierto estoy pendiente de coger el desfogador".

Otros, como Marta Pampín, prefieren mostrar su descontento con la atención recibida: "El veterinario un impresentable, le lleve a mis dos gatos y dijo que me sobraba uno. No vuelvo más. Evidentemente puse carita roja al salir". Seguro que esto último desquició al veterinario.

La creatividad no tiene fin entre los clientes de Kawanda: "Llevé a mi tortuga, mi serpiente y mis camaleones. La tarántula se negó a entrar. Hizo bien porque el veterinario, un tipo de lo más interesante, les recetó kawandies a todos y vaya lío", opina G.I.V.

Decorado para la serie

Del fenómeno se ha hecho eco Manuel Gago, profesor de la USC, quien ha publicado en X (antes Twitter) los comentarios más interesantes y graciosos, señalando que es "un exemplo ben chulo de como unha ficción audiovisual se estende a través da participación cachonda dos espectadores cara os espazos da realidade".

Como moita xente, fun mirar no Google Maps se existía realmente a tenda Kawanda no polígono de Costa Vella (Santiago) que sae na serie 'Animal' de Netflix. Para a miña sorpresa, non só estaba alí, senón que nas recensións hai críticas ao traballo do veterinario (Luís Zahera)! pic.twitter.com/cBOTNCk7KC — Manuel Gago (@navoltadafolla) October 11, 2025

Ante tanto revuelo, el también actor gallego Monti Castiñeiras ha querido aclarar el motivo por el que se encuentra Kawanda en esa localización, para evitar despistes: "Estar está, pero é un decorado. Para os despistados que vaian comprar...", comentó entre risas.