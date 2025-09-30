El Museo del Castillo de San Antón en A Coruña celebra 57 años con actividades este fin de semana

El Concello da Coruña celebra este fin de semana el 57 aniversario del Museo Arqueológico, situado en el Castillo de San Antón, una efeméride que contará con una amplia programación cultural que se extenderá desde el viernes 3 hasta el domingo 5 de octubre.

"El Museo Arqueológico es un referente no solo en Galicia, sino en el ámbito nacional, y un ejemplo del cuidado de nuestro patrimonio. Por eso desde el gobierno local promovemos que todos los coruñeses y coruñesas se acerquen a conocer nuestro museo y puedan disfrutar en él de una amplia programación cultural", indicó el concejal de Cultura y Turismo, Gonzalo Castro.

Programación

Viernes 3 de octubre

A las 18:30 habrá una conferencia con la Asociación de Amigos sobre Pedra Cuberta, a cargo de los arqueólogos Lino Gorgoso y Fernando Carrera, que expondrán los resultados de sus investigaciones sobre el dolmen.

A las 20:30 la Asociación Ío organiza en el Castro de Elviña la Noche Internacional de la Observación de la Luna, siempre que las condiciones meteorológicas lo permitan.

Sábado 4 de octubre

Habrá jornada de puertas abiertas en el Arqueológico, con visitas guiadas previa inscripción (en el teléfono 981 189 850) a las 12:00, 18:00 y 21:00 horas. Además, el museo abrirá en horario nocturno hasta las 24:00 horas.

También se organizan talleres infantiles a las 12:00 horas y a las 17:00 horas, y para adultos a las 19:00 horas. En todos ellos es necesaria la inscripción previa en los enlaces facilitados.

En el caso de los infantiles, la primera actividad consistirá en el acceso a la sala de investigación del museo, manipulando réplicas para conocer el trabajo de los arqueólogos (enlace).

La segunda versará sobre arquitectura defensiva a través del conocimiento del propio Castillo de San Antón (enlace).

En el caso del taller de adultos se enseñarán los procesos de laboratorio que se emplean para la restauración y conservación de piezas (enlace).

Domingo 5 de octubre

Finalmente, el domingo a las 12:00 horas habrá una visita guiada por el museo y a las 13:00 horas una sesión vermú en el patio de armas con un concierto de O Acorde Secreto.