Compostela Street debuta con un éxito arrollador en Santiago
La capital gallega se convirtió en epicentro de la cultura urbana con la primera edición de este festival que reunió a más de 10.000 personas entre música, deporte y arte urbano
La ciudad vivió un auténtico estallido de creatividad, deporte y cultura urbana con la primera edición de Compostela Street, que reunió a más de 10.000 asistentes durante varios días repletos de actividad. Pese a que la lluvia hizo acto de presencia en algunos momentos, toda la programación pudo desarrollarse con éxito, consolidando esta cita como un nuevo referente del panorama cultural gallego y estatal.
El evento, organizado por la Asociación Vella Escola Y Cultura Urbana Shop con el apoyo del Concello de Santiago, la Xunta de Galicia, la Deputación da Coruña y la Universidade de Santiago de Compostela (USC), ofreció una programación diversa y de alto nivel que convirtió el entorno de las pistas deportivas del campus sur en un escenario vibrante de expresión urbana.
Entre las competiciones y actividades más destacadas se encontraron:
- El Campeonato de España de Breaking, que reunió a los mejores B-Boys y B-Girls del país.
- El Campeonato Internacional de Street Workout, que combinó fuerza, técnica y espectáculo.
- El Open Nacional de Beatbox, que demostró la potencia de la música hecha solo con la voz.
- El torneo de Basket 3x3, que atrajo a público de todas las edades.
- El espectacular Open Galego de Skate, con participación de figuras emergentes de la escena.
- Las intensas Batallas de Gallos, con talento local y nacional en el micrófono.
- La Final de la Liga Galega de Breaking, que clausuró con broche de oro la escena break gallega.
Además de las competiciones, el evento incluyó talleres, exhibiciones, conciertos, arte urbano en vivo y múltiples espacios participativos, consolidando una propuesta multidisciplinar y abierta a todos los públicos.
"Compostela Street ha sido un sueño hecho realidad. No solo por la participación masiva, sino por la energía positiva, el talento y la convivencia que se respiró en cada rincón del festival (...) Esta primera edición es solo el comienzo. Ya estamos trabajando en una segunda entrega aún más ambiciosa".
Con esta acogida, Compostela Street se perfila como una cita clave en el calendario de cultura urbana del noroeste peninsular, con vocación de proyección nacional e internacional.