Compostela Street debuta con un éxito arrollador en Santiago

La ciudad vivió un auténtico estallido de creatividad, deporte y cultura urbana con la primera edición de Compostela Street, que reunió a más de 10.000 asistentes durante varios días repletos de actividad. Pese a que la lluvia hizo acto de presencia en algunos momentos, toda la programación pudo desarrollarse con éxito, consolidando esta cita como un nuevo referente del panorama cultural gallego y estatal.

El evento, organizado por la Asociación Vella Escola Y Cultura Urbana Shop con el apoyo del Concello de Santiago, la Xunta de Galicia, la Deputación da Coruña y la Universidade de Santiago de Compostela (USC), ofreció una programación diversa y de alto nivel que convirtió el entorno de las pistas deportivas del campus sur en un escenario vibrante de expresión urbana.

Entre las competiciones y actividades más destacadas se encontraron: