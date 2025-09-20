Un peregrino madrileño critica la comida del Camino de Santiago: "Está lleno de locales sacacuartos"

El Camino de Santiago recibe a miles y miles de peregrinos cada año. Enamorados por las historias de otros viajeros, son muchos los que se lanzan a esta aventura para conocer los paisajes, la cultura y la gastronomía. Esta última ha defraudado, y mucho, a un peregrino.

Un peregrino de Madrid ha subido un vídeo a su cuenta de TikTok muy crítico con la comida que se ha encontrado en diferentes restaurantes del Camino de Santiago, por no ser fiel, a su criterio, a lo que se suele decir de una de las gastronomías más populares de España.

"He llegado al punto de preferir hacerme un bocadillo"

"Unpopular opinión: la comida gallega es una m***". Así comenzaba su vídeo el usuario detrás de @putomadriz, generando cierta controversia, como era de esperar. Según él, los restaurantes que se encontró durante el Camino no son un buen ejemplo de la gastronomía gallega.

#opedrouzo #caminodesantiago #galicia #acoruña ♬ sonido original - putomadriz @putomadriz El camino de Santiago esta lleno de locales sacacuartos siendo un escaparate para la cultura y gastronomía gallega y española MUY IMPORTANTE. No se encuentra la calidad que se merece y a unos precios que no son para nada para el peregrino (sobre todo por esa calidad) He llegado al punto de preferir hacerme un bocadillo y prescindir del susto económico y de la mala calidad. HOY ESTOY POR LA ETAPA 4: de RIBADISO A O PREDROUZO #ribadiso

"Estoy haciendo el Camino de Santiago y todo lo que se ha generado alrededor de él es un menú peregrino que se lo pueden meter por el orto y que no tiene nada que ver con lo que es la gastronomía gallega, ni los desayunos ni las comidas", así de rotundo se ha mostrado.

Mientras realiza la cuarta etapa desde Ribadiso a O Pedrouzo, en A Coruña, ha dado su opinión negativa sobre la hostelería del Camino. Una especie de queja hacia la mala calidad de su oferta gastronómica, en comparación con lo que se suele decir de Galicia, "y es una pena", dice.

"Ayer me pedí unas alubias con verduras en un potaje y eran aguachirri", comentó. Es obvio que hay de todo en todas partes, tal y como le han dicho algunos de sus seguidores en los comentarios, pero si Galicia tiene la fama de su buen comer en todo el mundo, no es casualidad.

También añadió lo siguiente: "El Camino de Santiago está lleno de locales sacacuartos siendo un escaparate para la cultura y gastronomía gallega y española muy importante", y prosiguió: "No se encuentra la calidad que se merece y a unos precios que no son para nada para el peregrino".

Lo cierto es que tanto en los pueblos como ciudades gallegas, por donde pasa o no el Camino, hay un sinfín de restaurantes con ofertas gastronómicas maravillosas, para todos los gustos y paladares, y en los que degustar comida tradicional con un sabor increíble.

No obstante, decidió hacer el vídeo para pedir recomendaciones de locales de calidad, ya que su experiencia no está siendo nada positiva. "He llegado al punto de preferir hacerme un bocadillo y prescindir del susto económico y de la mala calidad".

"Por favor, si alguien sabe dónde comer bien, que me lo deje por aquí. Un besito. ¡Y viva la gastronomía gallega!", finalizó en su vídeo como un alarde a la comida de Galicia de calidad.

Las respuestas al vídeo

Los comentarios a la opinión de este peregrino no se han hecho esperar. "Ve a donde vayan los del lugar, no los demás peregrinos", le recomiendan. Otro seguidor, con cierta ironía: "El mejor marisco se va para Madriz, seguro que allí comes mejor".

Una usuaria comentó: "No conozco ningún pueblo de Galicia donde no exista un lugar para comer bien, otra cosa es que la mayoría de los peregrinos lo quieran pagar". Su respuesta no ha pasado desapercibida: "Estoy pagando más de 20 € por mierda... unos menús horribles, 8 y 6 € empanadas chiclosas y de fábrica, 4 € bollos industriales...".

Así, este peregrino ha dado su opinión crítica contra la gastronomía del Camino de Santiago por no ser, para él, de calidad, ni tener nada que ver con la gastronomía gallega, opinión que no concuerda con la de otras personas que han vivido esta experiencia.