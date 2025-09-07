Se buscan vecinos en este pueblo cerca de Galicia ideal para jóvenes: empleo fijo y casas desde 46.000 euros

La despoblación del rural crece a pasos agigantados, no solo en Galicia, sino también en otros territorios que sufren las consecuencias de la pérdida de habitantes. Debido a ello, nacen iniciativas como 'Holapueblo' que luchan por revertir esta situación y devolverle la vida al rural.

Además de pueblos gallegos a los que trata de ayudar, también hay otros muy cercanos a la región, concretamente en la comarca de El Bierzo (León) que se encuentran en la misma situación. Uno de ellos es Cacabelos, que también forma parte de la plataforma para conseguir nuevos vecinos.

Sobre Cacabelos

Cacabelos, en el corazón del Bierzo Holapueblo

Cacabelos es una localidad situada en pleno corazón del Bierzo, nuestro vecino. Cuenta con algo menos de 5.000 habitantes según datos del INE de 2024. Se encuentra en un entorno privilegiado, en el valle de la Olla del Bierzo, rodeado de montañas y naturaleza, con un clima moderado que lo hace muy agradable, incluso en invierno.

"Cacabelos tiene mucha vida y lo dice todo el mundo, es algo que destaca en comparación a otros pueblos de la zona. Hay buen ambiente, tiene gente joven y un porcentaje alto de la juventud quiere quedarse a vivir. Estamos abiertos a gente que se enamore del pueblo, emprendedora con ganas de poder crear y soñar que algo bueno puede hacerse aquí", indican.

El paisaje es una combinación de colinas, zonas de regadío y viñedos que forman parte de la identidad de la zona. No obstante, no solo destaca por su belleza, sino también por su riqueza histórica y cultural.

El Camino de Santiago cruza el pueblo, atrayendo cada año a numerosos peregrinos y visitantes que aprovechan para disfrutar de rutas de senderismo y descubrir lugares con mucho encanto.

Entre sus principales atractivos está el yacimiento arqueológico de Castro Ventosa, que ofrece vistas espectaculares del Bierzo, y las ruinas romanas de La Edrada, vestigios que hablan del pasado milenario del lugar.

El patrimonio histórico también merece una mención especial: la Iglesia de Santa María, del siglo XVIII, el Palacio de los García-Herrera, del XVI, y varias casas señoriales reflejan la tradición y la historia de Cacabelos.

En la actualidad su economía se centra principalmente en la agricultura y en el cultivo de la vid. La producción de vino tiene un peso fundamental, con bodegas que elaboran caldos reconocidos bajo la Denominación de Origen Bierzo. No así la ganadería, que está en declive.

El dinamismo del pueblo sigue muy presente gracias al empuje emprendedor de los jóvenes, que apuestan por proyectos novedosos, como estudios creativos, tiendas de ropa alternativa o iniciativas en relación con el turismo rural.

Oportunidades laborales y casas en venta desde 46.000 euros

Cacabelos Holapueblo

Cacabelos dispone de buenas comunicaciones por carretera, de tal forma que Ponferrada está a 15 minutos y León a 1 hora y 15 minutos. Además, hay una línea de 4 autobuses al día que hacen la ruta Ponferrada- Villafranca.

Respecto a la vivienda, si nos fijamos en las opciones disponibles en el portal de Idealista, vemos que en este momento hay un total de 75 viviendas en venta. La más barata parte de los 46.000 euros, aunque no dispone de mobiliario. Es un piso de 97 m2 de 2 habitaciones sin ascensor.

Hay una más económica, por tan solo 17.000 euros, pero necesita una reforma integral. En cambio, por 64.900 euros tienes opciones listas para entrar a vivir y con todas las comodidades.

Oportunidades de empleo

Respecto al empleo, los viñedos, la oferta cultural, el patrimonio natural y turístico (sobre todo por el Camino de Santiago), así como el sector gastronómico son los principales motores económicos del municipio.

Proyectos de motocross enduro para jóvenes

Varios productos tienen renombre por la denominación de origen y podría haber relevo generacional en la producción, transformación y comercialización (pimiento, pera, manzana)

Turismo gastronómico (viñedos, el botillo, verdura)

Actividades para personas mayores

En la web de Holapueblo hay más información sobre este municipio.