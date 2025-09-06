Un turista vasco visita un municipio costero de Galicia y no da crédito: "La belleza se reparte"

Una de las playas más conocidas del municipio que visitó el turista turismo.gal

En septiembre todavía hay turistas que siguen en tierras gallegas disfrutando de su comida y sus paisajes. Ya sea para escapar del calor que rodea a la mayor parte de España o por disfrutar de todos los encantos y atractivos gallegos, pero lo cierto es que Galicia enamora a cualquiera.

Este es el ejemplo de un turista vasco que ha compartido su experiencia por diferentes lugares de Galicia con varios vídeos en clave de humor, y en los que alaba todo lugar que conoce.

"Después de ver la belleza de Galiza, ya nada será igual"

Playa de Barraña en Boiro (A Coruña) Xunta de Galicia

Así cita @kilkerito el vídeo en el que enseña su visita a Boiro (A Coruña), un municipio costero de la provincia coruñesa y perteneciente a la comarca del Barbanza. Destaca por sus playas, pero también por su grandeza patrimonial y por ser una gran potencia pesquera.

"Galiza, galegos, me habéis jodido la vida", continúa en el vídeo, dando a entender que después de haber visitado los paisajes gallegos, ningún otro lugar podrá compararse a ellos y lo echará de menos.

Son varios los vídeos que ha subido este usuario a su cuenta de TikTok, siempre en tono de comedia, imitando el acento, tratando de decir algunas palabras en gallego y bromeando con la búsqueda de su gran amor por tierras gallegas.

Entre broma y broma, y paisaje y paisaje, expresa su opinión sobre la gran labor de los bomberos de Galicia para extinguir los incendios que devoraron miles de hectáreas de terreno. "Quería mandar un saludo a los bombeiros gallegos, que han hecho un buen trabajo. Subidles el sueldo, hombre ya", dice rotundo.

"A ver dónde encuentras tú esta maravillosa playa", comenta mientras enseña uno de los arenales que rodea a Boiro y por los que este municipio es tan conocido.

Las playas de Boiro destacan por su ambiente familiar y tranquilo, ideales para ir con niños, como A Retorta, Carragueiros o Mañóns. Además, en Barraña y Saltiño, con marea baja, se puede ver el marisqueo tradicional.

"Viva Boiro e a súa xente", exclama sin pensárselo en gallego. Muestra un bosque al lado de la playa y, como dice él, "lo mejor de todo, un parque para vascos. ¡Qué maravilla!", dice entre risas por haberse encontrado una especie de cama elástica entre piedras.

"Este precioso lago al lado de la playa y del bosque", dice. Parece que se trata del complejo húmedo y sistema dunar de Carragueiros, un refugio para aves de todo tipo entre campos de cultivo, bosques y la ría. Se llega por un camino de tierra próximo a la playa de Carragueiros.

Vuelve a insistir sobre el lugar mostrando una panorámica: "Es que mira, por favor. ¿Esto qué es Galiza? ¿Esto qué es? La belleza se reparte cabr***", dice sin dudarlo sobre el paisaje que tiene ante él.

"Me voy para el País Vasco, pero volveré a por vosotros que sois buena gente", finaliza.