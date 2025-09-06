El gallego Juan Sieira, mucho más que un influencer: "Nunca pensé en dejar la carrera por esto"

Pablito y Juan Sieira son ya inseparables. El conocido personaje de redes sociales es la creación del influencer banbanzano afincado ya en A Coruña, y que con cada video narra situaciones que arrancan las sonrisas de muchos de sus visitantes.

Lo podemos ver acompañado de su abuelo, que participa en varios de los sketches, o bien con su inseparable Mandayo.

Pero Juan es algo más que un influencer. Superada la veintena, ha tenido la cabeza lo suficientemente amueblada para enfocar su vida no solo a una situación que puede ser tan efímera como el fin de la vida útil de una red social, sino que acaricia ya la doble titulación en ADE y Derecho, a falta de los últimos meses.

Además, cada fin de semana lo podemos ver con el uniforme de árbitro en los campos de fútbol, y con la aspiración de seguir creciendo en esta faceta.

Tras quedarse a las puertas de Preferente, una categoría que acabará en su historial de seguir su progresión, atiende a Quincemil para recordar sus orígenes y sus retos futuros.

¿Desde cuándo esto de ser influencer?

No quise ser influencer o creador de contenido. Todo empezó porque yo subía vídeos a la sección de mejores amigos en Instagram con varios filtros de broma y unos amigos me dijeron que lo subiese a TikTok. Empecé a subirlo con varios filtros y uno se me pegó más que el resto.

Ahí nació Pablito

Sí, lo adopté y le llamé Pablito, por así decirlo. Y a partir de ahí, seguí tirando. Sí que es verdad que me quitaron ese filtro, tuve que hacer yo el mío y sí que tuve que innovar más cosas. Tengo también esas palabras como pitucas que caracterizan los videos, y luego contenido de arbitraje, vídeos con mi abuelo, un poco de viajes, un poco de todo, pero siempre Pablito siempre está presente.

Cuando desaparece el filtro de Pablito en su día, fue una faena

Bueno, me desapareció dos veces. Primero llevaba unas semanas y el creador lo desactivó, lo privatizó. Entonces me ayudaron a crear el mío, que estuvo como tres años y ahora Instagram, pues sí, quitó todos los filtros salvo los predefinidos.

El algoritmo tiraba mucho de Pablito

El algoritmo me tiraba muchísimo por tener el filtro en Instagram. Muchísima gente lo utilizaba ya en Instagram y aparecía siempre lo de Sieira10 o lo de Pablito by Pituquitas. Era mi filtro, lo tuve que hacer en Snapchat. Ahora ya no es lo mismo: no es que sea el filtro, es muy parecido, pero sí que es más real y eso le quita la gracia.

No es lo habitual, pero has enfocado tu vida también a tener un futuro fuera del contenido

Ahora tengo las dos carreras, que es como un seguro. Lo primero es estudiar, que es lo básico. Nunca pensé en dejar la carrera por esto, pero sé que hay muchísimos creadores de contenido que no tienen estudios prácticamente o tienen lo básico y esto puede ser pan para hoy y hambre de mañana.

La cámara te quiere

Ahora empecé con el tema de la televisión. De hecho, voy a intentar especializarme un poco más. Las cosas no llegan solas, tú tienes que buscarlas y después esa pizca de suerte.

Volvamos al origen, a Pablito. ¿Cómo se hace un vídeo?

Los míticos que hago son en mi habitación: la de tu amigo estudiando la noche anterior al examen, pongo el móvil, y hago lo que haría cada hora, pero no guionizado porque si no, no sería yo. Tiene que salir de mí lo que haría yo, ser yo mismo, pero con un filtro.

Una de tus grandes pasiones es el arbitraje

Sí, y además yo creo que me ha beneficiado subir contenido de arbitraje. A este árbitro le mola lo que hace, se está implicando en el arbitraje y es eso, es transparente con lo que hace. Es verdad que me puedo equivocar y me equivoco. En el momento a mí se me nota muchísimo. Se sabe cuando me equivoco, pero intento hacerlo lo mejor posible.

¿Cómo llegas a ser árbitro?

Empecé por un amigo porque empezaba la universidad y no tenía trabajo. Había que sacar un dinerito y es una manera de estar en el fútbol. Yo jugaba y ya llevaba pensándolo desde hacía dos años, pero quería seguir jugando. Entonces dije: 'este es mi año, empezó en la universidad, necesito dinero'. Me metí y la verdad que me gustó mucho más. Llegué a la delegación, me trataron muy bien y hasta hoy.

Pero presentas una gran proyección

el primer año prácticamente fui cursillista, el segundo hubo Covid y no me colegí, empecé el tercero, por así decirlo, temporada 2021-2022. Hace 4 años empecé en Tercera, ascendí a Segunda y de ahí a Primera, donde ya estoy en mi tercer año.

¿Qué techo le ponemos?

Yo espero llegar a 3ª RFEF. Este año tiene que ser mi año. Ya el año pasado tenía que serlo. Hace dos no, pero el año pasado yo contaba con subir y este año es que no me queda otra. Es la de sí o sí. Estoy enfocado en ello y el año que viene Preferente y si asciendo ya meterme caña para 3ª RFEF. Ya después ya es más difícil.

Volvamos a la faceta de creador de contenido. ¿Tienes contadas las fotos que te pueden llegar a pedir?

Depende. Aquí en A Coruña yo creo que menos que en el resto de Galicia, por el hecho de que cuando voy por la noche por las calles o a cenar hay gente que viene de fuera y me pide fotos, y si hay gente de A Coruña no tanto. Ya llevo cuatro años y ya paso más desapercibido.

¿Y fuera más?

Sí, cuando voy por ejemplo a Pontevedra o a Caldas de Reis, parece que es más la novedad.

Antes hablamos de la televisión. La cámara te quiere

Ahora voy a hacer un curso de Atresmedia y lo que me depare el futuro, eso nunca se sabe. Estoy de colaborador en TVG, en el Quen anda aí, voy de vez en cuando cuando me llaman. Para la televisión aún soy muy joven.

Si tú eres joven, Pablito lo es más. ¿Cómo va a crecer?

Eso es muy complicado. Yo utilizo Pablito para muchos rangos de edad. Uso el filtro para un montón de cosas. Por eso enfocarlo a algo exclusivo es muy difícil y, sobre todo, hoy en día ya hay muchísimos creadores de contenido. Evolucionar es muy difícil. Hay que sacar contenido nuevo y, sobre todo, novedoso. O lo que nadie haga.

Te hemos visto también con tu abuelo, es trabajo en equipo

Él veía que hacía vídeos y se preguntaba 'qué hace este chaval tanto con el móvil, por qué se sacan fotos con él'. Empezó con lo de la costilleta, y un día lo subí, hizo gracia, y hice un vídeo de eso, del mejor restaurante del mundo y que es la casa de mis abuelos. Sí que le mola salir, pero mi abuelo está muy mayor.