Conciertos y grandes eventos de Santiago de Compostela que no te puedes perder este septiembre 2025
El mes de septiembre trae hasta la capital gallega el sonido de nuevos festivales de música, espectáculos y exposiciones. En Quincemil te contamos todo lo que necesitas saber
El noveno mes del año se estrena en Santiago de Compostela con actividades para toda la familia bajo la programación de Cidade Imaxinaria. Así nos empezaremos a despedir de la época de verano. Al final de mes también podremos disfrutar de la Tattoo Expo Santiago y de varios conciertos y espectáculos humorísticos.
Además, a lo largo de todo septiembre podremos disfrutar de gran variedad de ciclos musicales y festivales, como el WOS Festival, Electrofauna, HolaNola y Maré. ¿A cuál te apuntas?
Conciertos del mes
El mes de septiembre se inicia en Santiago de Compostela con dos conciertos destacados de artistas internacionales. Por un lado, el grupo de rock alternativo conocido como Okkervil River visitará la sala Riquela, mientras que DR. FEELGOOD llenará la Sala Capitol del mejor sonido del R&B clásico.
El domingo 14 a las 21:00 horas, la banda liderada por Will Sheff, Okkervil River, se subirá a los escenarios de la sala Riquela. Recordarán algunos de sus mayores éxitos, como Lost Coastlines. Las entradas están a la venta desde 16,23 euros en dice.fm
El martes 23 a las 21:30 horas será el turno de DR. FEELGOOD de actuar en la Sala Capitol, donde el R&B de los años 70 llevará transportará a otra época a los más nostálgicos. Las entradas están a la venta desde 19 euros en salacapitol.entradas.plus
Espectáculos del mes
La llegada del mes de septiembre reanuda la temporada de los grandes espectáculos de teatro y humor en las salas compostelanas. Durante este mes, destacaremos dos shows: Quieto todo el mundo de Facu Díaz y Miguel Maldonado; y ULTRANOITE #116, humor gallego en su máximo esplendor.
El viernes 12 a las 20:00 horas llegan los humoristas Facu Díaz y Miguel Maldonado al Auditorio Abanca para presentar por primera vez en Galicia su espectáculo bautizado como Quieto todo el mundo. Las entradas se pueden conseguir en Ataquilla.com desde 19,80 euros.
Desde el jueves 18 hasta el domingo 21 tendrán lugar las únicas funciones de ULTRANOITE #116 en la Sala Capitol. Esta crítica con 'denominación de orixe' es un show que ningún gallego que aprecie el humor se puede perder. Las entradas están a la venta desde 22 euros en salacapitol.entradas.es
6 de septiembre: Festival Cidade Imaxinaria
El 6 de septiembre será la fecha en la que se celebre una nueva edición del festival infantil Cidade Imaxinaria. Será una jornada completa, gratuita y al aire libre en la Cidade da Cultura donde toda la familia podrá disfrutar de grandes espectáculos.
El evento dará inicio a las 17:00 horas y se extenderá hasta las 22:00 horas del mismo día. Estará constituido de tres espectáculos de pista, seis pasacalles y cinco zonas de juegos. Además, habrá puestos de comida a lo largo de todo el festival.
Los espectáculos de pista
- Time to loop
- Gota
- Tartana
Los espectáculos itinerantes
- Gran Cuarteto Bocaprier
- Freed From Desire
- Mi gran caracol
- Bañistas
- Real Banda das Cadeiras Encartables
- Biscornu
Juegos y actividades
- Espacio sensorial para bebés
- Escoliña de circo
- Mural colaborativo antipolución
- Exhibición de cometas
- Juegos tradicionales
6 y 7 de septiembre: Electrofauna
Vuelve la 3.ª edición de Electrofauna, el festival medioambiental gallego que reune a artistas independientes alrededor del bosque.
La programación de este año ya ha sido reveleada:
Sábado, 6 de septiembre
En el Parque de Bonaval
- 11:00 horas - Apertura de electroespazos
- 11:00 horas - Roteiro guiado desde Bonaval ata o parque Berce do Sar
11:00 horas - Demostración de máscaras follateiras a cargo da Asociación Cultural Os Follateiros de Lobios
- 11:30 a 14:00 horas - Obradoiro aberto de acubillos de vimbio con Julia de La Cal - La Parabólica
- 12:00 horas - Obradoiro aberto de movemento creativo da man da Asociación BStudio Danza
- 13:30 horas - Meiga-i, a fantasía galega
- 14:30 horas - Electropicnic con DJ Mr. Fishman
- 16:00 a 19:00 horas - Obradoiro aberto de acubillos de vimbio a cargo de Julia de La Cal – La Parabólica
- 18:00 horas - Electrocharla: fauna e flora autóctonas
- 20:00 horas - Salvar Doñana en concerto
- 21:00 horas - Electronoite con DJ Daasanach
Domingo, 7 de septiembre
En el Parque de Bonaval
- 11:00 horas - Apertura de electroespazos
- 11:30 a 14:00 horas - Obradoiro con aforo reducido de máscaras de fibras vexetais a cargo de Julia de La Cal – La Parabólica
- 13:00 horas - Aborigen en concerto
- 14:00 horas - Electropicnic con Rapante DJ
- 17:00 horas - Mani Dii en concerto
- 18:00 horas - Obradoiro libre de movemento creativo da man da Asociación BStudio
- Danza
- 20:00 horas - Roteiro nocturno de descuberta dende o parque de Bonaval
- 20:00 horas - Castora Herz & La Quadrilla en concerto
Del 11 al 14 de septiembre: WOS Festival
Los días 11, 12, 13 y 14 de septiembre son las fechas seleccionadas para la celebración del WOS Festival, un evento de referencia dentro de la cultura alternativa estatal, nacional e internacional. Se reunirán diversas bandas de música, artistas, DJs e intelectuales del mundo de la música en diferentes lugares de la capital compostelana.
Los abonos están a la venta desde 16,48 euros en dice.fm
La programación de esta nueva edición del WOS Festival:
Jueves, 11 de septiembre
- Carme López
- Tarta Relena
Viernes, 12 de septiembre
En la sala Capitol
- Abdullah Miniawy
- Carrier
- Djrum
- Los Thuthanaka
- Purelink
- Rainy Miller
- Sara Persico & Mika Oki
Sábado, 13 de septiembre
En FLC
- aya & MFO
- Batu
- Beatrice Dillon
- BFlecha b2b Mwëslee
- CCL
- Heinali & Andriana-Yaroslava Saienko
- Ivy Barkakati b2b Breixo Martínez
- KAVARI, Klein
- KUNTARI
- Lord Spikeheart
- Malandrómeda & Caamaño
- Nazar
- Niecy Blues
- Objekt
- Saint Abdullah with Eomac & Rebecca Salvadori
- Simo Cell
- ZULI
Domingo, 14 de septiembre
- Grand River & Abdul Mogard
- Masayoshi Fujita
13 de septiembre: La Noche del Patrimonio
El sábado 13 se volverá a celebrar, como cada año, la conocida Noche del Patrimonio, un evento simultáneo en las 15 ciudades que han sido declaradas Patrimonio de la Humanidad en España.
Durante toda la jornada del sábado, los espacios patrimoniales y culturales de Santiago de Compostela abrirán sus puertas al público de manera completamente gratuita.
Además, se organizarán diferentes visitas guiadas, teatralizadas, degustaciones gastronómicas y actuaciones musicales alrededor del casco antiguo compostelano.
Uno de los eventos más importantes dentro de la programación de La Noche del Patrimonio es la ESCENA PATRIMONIO 2025. En su octava edición, el público compostelano podrá disfrutar de un espectáculo de Lorena Nogal en el Museo do Pobo Galego en el antiguo convento de Santo Domingo de Bonaval.
Del 16 al 21 de septiembre: HolaNola Lab-Fest
Desde el martes 16 hasta el domingo 21 se podrá disfrutar del festival HolaNola, un evento de intercambio musical simultáneo en Santiago de Compostela, Oporto y Lisboa. Se centra en el género del jazz y el sonido de la música contemporánea de Nueva Orleans.
Se puede conseguir los abonos del HolaNola Fest en Ataquilla.com desde 44 euros.
La programación del HolaNola Lab-Fest de este año:
Martes, 16 de septiembre
- Noel McKay Julián Maeso en Fuco Lois
- Entrada libre
Miércoles, 17 de septiembre
- The Get en Borriquita
- Entrada libre
Jueves, 18 de septiembre
- Leo Middea en la sala Riquela
- Desde 22 euros en Ataquilla.com
Viernes. 19 de septiembre
- Boma Bango en Borriquita
- Entrada libre
- Joe Lastie's New Orleans Sound con Carlos Childe en la sala Riquela
- Desde 22 en Ataquilla.com
Sábado, 20 de septiembre
- 7xMedio en Borriquita
- Entrada libre
- Inquiry Quintet con Aurora Nealnd en la sala Riquela
- Desde 22 en Ataquilla.com
Domingo, 21 de septiembre
- Caravana Nola en Torgal
- Entrada libre
Del 24 al 28 de septiembre: Maré Festival
Desde el miércoles 24 hasta el domingo 28 se podrá disfrutar del Maré Festival, un evento de intercambio musical en diferentes localizaciones compostelanas.
Este festival, que celebra ya su 6.ª edición, es un referente musical en Santiago de Compostela que tiene como valores principales la inclusión social, el feminismo y la sostenibilidad ambiental.
La programación de este año del Maré Festival:
Miércoles, 24 de septiembre
- 20:30 horas
- Felisa Segade + Carabela en la Sala Capitol
- Desde 20 euros en salacapitol.entradas.plus
Jueves, 25 de septiembre
- 19:30 horas - Gala i Ovidio en el Teatro Principal
- Desde 18 euros en enterticket.es
- 21:00 horas - Kevin Johansen + Liniers en la Sala Capitol
- Desde 20 euros en salacapitol.entradas.es
- 22:00 horas - Pablo Und Destruktion en la sala Riquela
- Desde 10 euros en enterticket.es
Viernes, 26 de septiembre
- 08:00 horas - Sara Curruchich
- De balde
- 18:00 horas - Judit Neddermann I Pau Figueres en la Iglesia de la Universidad
- Desde 10 euros en enterticket.es
- 19:30 horas - Maestro Espada en el Teatro Principal
- Desde 18 euros en enterticket.es
- 20:00 horas - Bombino en la Sala Capitol
- Desde 20 euros en salacapitol.entradas.es
Sábado, 27 de septiembre
- 12:00 horas - Davide Salvado en la Iglesia de la Universidad
- Desde 10 euros en enterticket.entradas.es
- 18:00 horas - Da Cruz en la plaza de Mazarelos
- De balde
- 18:00 horas - Germán Díaz, Benxamín Otero e Vidya Shah en la Iglesia de la Universidad
- Desde 10 euros en enterticket.es
- 19:30 horas - Bongeziwe Mabandla en el Teatro Principal
- Desde 18 euros en enterticket.es
- 20:30 horas - Guada en la sala Riquela
- Desde 10 euros en enterticket.es
- 21:30 horas - Tremenda Maré en la Sala Capitol
- Desde 15 euros en la salacapitol.entradas.es
Domingo, 28 de septiembre
- 19:00 horas - Quico Comesaña + Grupo en el Teatro Principal
- Desde 28 euros en enterticket.es
- 18:00 horas - Da Cruz en la plaza de Mazarelos
- De balde
- 18:00 horas - Germán Díaz, Benxamín Otero e Vidya Shah en la Iglesia de la Universidad
- Desde 10 euros en enterticket.es
- 19:30 horas - Bongeziwe Mabandla en el Teatro Principal
- Desde 18 euros en enterticket.es
- 20:30 horas - Guada en la sala Riquela
- Desde 10 euros en enterticket.es
26, 27 y 28 de septiembre: Tatto Expo Santiago
Desde el viernes 26 hasta el domingo 28 se podrá disfrutar de uno de los eventos de tatuajes más grandes de Galicia. Tattoo Expo aterriza en la capital compostelana para celebrar su 4.ª edición.
Tendrá lugar en el Centro Comercial Área Central y la entrada será completamente gratuita. Todos los asistentes podrán conocer a grandes artistas nacionales e internacionales y, si así lo desean, podrán tatuarse ahí mismo.