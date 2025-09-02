Conciertos y grandes eventos de Santiago de Compostela que no te puedes perder este septiembre 2025

Conciertos y grandes eventos del mes de septiembre que no te puedes perder en Santiago de Compostela

El noveno mes del año se estrena en Santiago de Compostela con actividades para toda la familia bajo la programación de Cidade Imaxinaria. Así nos empezaremos a despedir de la época de verano. Al final de mes también podremos disfrutar de la Tattoo Expo Santiago y de varios conciertos y espectáculos humorísticos.

Además, a lo largo de todo septiembre podremos disfrutar de gran variedad de ciclos musicales y festivales, como el WOS Festival, Electrofauna, HolaNola y Maré. ¿A cuál te apuntas?

Conciertos del mes

La mítica banda estadounidense de R&B DR. FEELGOOD

El mes de septiembre se inicia en Santiago de Compostela con dos conciertos destacados de artistas internacionales. Por un lado, el grupo de rock alternativo conocido como Okkervil River visitará la sala Riquela, mientras que DR. FEELGOOD llenará la Sala Capitol del mejor sonido del R&B clásico.

El domingo 14 a las 21:00 horas, la banda liderada por Will Sheff, Okkervil River, se subirá a los escenarios de la sala Riquela. Recordarán algunos de sus mayores éxitos, como Lost Coastlines. Las entradas están a la venta desde 16,23 euros en dice.fm

El martes 23 a las 21:30 horas será el turno de DR. FEELGOOD de actuar en la Sala Capitol, donde el R&B de los años 70 llevará transportará a otra época a los más nostálgicos. Las entradas están a la venta desde 19 euros en salacapitol.entradas.plus

Espectáculos del mes

Cartel del espectáculo humorístico de 2025 de 'Quieto todo el mundo'

La llegada del mes de septiembre reanuda la temporada de los grandes espectáculos de teatro y humor en las salas compostelanas. Durante este mes, destacaremos dos shows: Quieto todo el mundo de Facu Díaz y Miguel Maldonado; y ULTRANOITE #116, humor gallego en su máximo esplendor.

El viernes 12 a las 20:00 horas llegan los humoristas Facu Díaz y Miguel Maldonado al Auditorio Abanca para presentar por primera vez en Galicia su espectáculo bautizado como Quieto todo el mundo. Las entradas se pueden conseguir en Ataquilla.com desde 19,80 euros.

Desde el jueves 18 hasta el domingo 21 tendrán lugar las únicas funciones de ULTRANOITE #116 en la Sala Capitol. Esta crítica con 'denominación de orixe' es un show que ningún gallego que aprecie el humor se puede perder. Las entradas están a la venta desde 22 euros en salacapitol.entradas.es

6 de septiembre: Festival Cidade Imaxinaria

El cartel del festival de Cidade Imaxinaria

El 6 de septiembre será la fecha en la que se celebre una nueva edición del festival infantil Cidade Imaxinaria. Será una jornada completa, gratuita y al aire libre en la Cidade da Cultura donde toda la familia podrá disfrutar de grandes espectáculos.

El evento dará inicio a las 17:00 horas y se extenderá hasta las 22:00 horas del mismo día. Estará constituido de tres espectáculos de pista, seis pasacalles y cinco zonas de juegos. Además, habrá puestos de comida a lo largo de todo el festival.

Los espectáculos de pista

Time to loop

Gota

Tartana

Los espectáculos itinerantes

Gran Cuarteto Bocaprier

Freed From Desire

Mi gran caracol

Bañistas

Real Banda das Cadeiras Encartables

Biscornu

Juegos y actividades

Espacio sensorial para bebés

Escoliña de circo

Mural colaborativo antipolución

Exhibición de cometas

Juegos tradicionales

6 y 7 de septiembre: Electrofauna

ELECTROFAUNA: Bosques que suenan a música electrónica en Santiago de Compostela

Vuelve la 3.ª edición de Electrofauna, el festival medioambiental gallego que reune a artistas independientes alrededor del bosque.

La programación de este año ya ha sido reveleada:

Sábado, 6 de septiembre

En el Parque de Bonaval

11:00 horas - Apertura de electroespazos

11:00 horas - Roteiro guiado desde Bonaval ata o parque Berce do Sar

11:00 horas - Demostración de máscaras follateiras a cargo da Asociación Cultural Os Follateiros de Lobios

guiado desde Bonaval ata o parque Berce do Sar 11:00 horas - Demostración de máscaras follateiras a cargo da 11:30 a 14:00 horas - Obradoiro aberto de acubillos de vimbio con Julia de La Cal - La Parabólica

- La Parabólica 12:00 horas - Obradoiro aberto de movemento creativo da man da Asociación BStudio Danza

13:30 horas - Meiga-i , a fantasía galega

, a fantasía galega 14:30 horas - Electropicnic con DJ Mr. Fishman

16:00 a 19:00 horas - Obradoiro aberto de acubillos de vimbio a cargo de Julia de La Cal – La Parabólica

– La Parabólica 18:00 horas - Electrocharla: fauna e flora autóctonas

20:00 horas - Salvar Doñana en concerto

en concerto 21:00 horas - Electronoite con DJ Daasanach

Domingo, 7 de septiembre

En el Parque de Bonaval

11:00 horas - Apertura de electroespazos



11:30 a 14:00 horas - Obradoiro con aforo reducido de máscaras de fibras vexetais a cargo de Julia de La Cal – La Parabólica



13:00 horas - Aborigen en concerto



14:00 horas - Electropicnic con Rapante DJ



17:00 horas - Mani Dii en concerto



18:00 horas - Obradoiro libre de movemento creativo da man da Asociación BStudio

Danza



20:00 horas - Roteiro nocturno de descuberta dende o parque de Bonaval



20:00 horas - Castora Herz & La Quadrilla en concerto

Del 11 al 14 de septiembre: WOS Festival

Algunos artistas parte del WOS Festival x SON Estrella Galicia Cedidas

Los días 11, 12, 13 y 14 de septiembre son las fechas seleccionadas para la celebración del WOS Festival, un evento de referencia dentro de la cultura alternativa estatal, nacional e internacional. Se reunirán diversas bandas de música, artistas, DJs e intelectuales del mundo de la música en diferentes lugares de la capital compostelana.

Los abonos están a la venta desde 16,48 euros en dice.fm

La programación de esta nueva edición del WOS Festival:

Jueves, 11 de septiembre

Carme López

Tarta Relena

Viernes, 12 de septiembre

En la sala Capitol

Abdullah Miniawy

Carrier

Djrum

Los Thuthanaka

Purelink

Rainy Miller

Sara Persico & Mika Oki

Sábado, 13 de septiembre

En FLC

aya & MFO

Batu

Beatrice Dillon

BFlecha b2b Mwëslee

CCL

Heinali & Andriana-Yaroslava Saienko

Ivy Barkakati b2b Breixo Martínez

KAVARI, Klein

KUNTARI

Lord Spikeheart

Malandrómeda & Caamaño

Nazar

Niecy Blues

Objekt

Saint Abdullah with Eomac & Rebecca Salvadori

Simo Cell

ZULI

Domingo, 14 de septiembre

Grand River & Abdul Mogard

Masayoshi Fujita

13 de septiembre: La Noche del Patrimonio

Cartel de la edición 2025 de La Noche del Patrimonio

El sábado 13 se volverá a celebrar, como cada año, la conocida Noche del Patrimonio, un evento simultáneo en las 15 ciudades que han sido declaradas Patrimonio de la Humanidad en España.

Durante toda la jornada del sábado, los espacios patrimoniales y culturales de Santiago de Compostela abrirán sus puertas al público de manera completamente gratuita.

Además, se organizarán diferentes visitas guiadas, teatralizadas, degustaciones gastronómicas y actuaciones musicales alrededor del casco antiguo compostelano.

Uno de los eventos más importantes dentro de la programación de La Noche del Patrimonio es la ESCENA PATRIMONIO 2025. En su octava edición, el público compostelano podrá disfrutar de un espectáculo de Lorena Nogal en el Museo do Pobo Galego en el antiguo convento de Santo Domingo de Bonaval.

Del 16 al 21 de septiembre: HolaNola Lab-Fest

Cartel de la edición 2025 del HolaNola Lab-Fest

Desde el martes 16 hasta el domingo 21 se podrá disfrutar del festival HolaNola, un evento de intercambio musical simultáneo en Santiago de Compostela, Oporto y Lisboa. Se centra en el género del jazz y el sonido de la música contemporánea de Nueva Orleans.

Se puede conseguir los abonos del HolaNola Fest en Ataquilla.com desde 44 euros.

La programación del HolaNola Lab-Fest de este año:

Martes, 16 de septiembre

Noel McKay Julián Maeso en Fuco Lois Entrada libre



Miércoles, 17 de septiembre

The Get en Borriquita Entrada libre



Jueves, 18 de septiembre

Leo Middea en la sala Riquela Desde 22 euros en Ataquilla.com



Viernes. 19 de septiembre

Boma Bango en Borriquita Entrada libre

Joe Lastie's New Orleans Sound con Carlos Childe en la sala Riquela Desde 22 en Ataquilla.com



Sábado, 20 de septiembre

7xMedio en Borriquita Entrada libre

Inquiry Quintet con Aurora Nealnd en la sala Riquela Desde 22 en Ataquilla.com



Domingo, 21 de septiembre

Caravana Nola en Torgal Entrada libre



Del 24 al 28 de septiembre: Maré Festival

Cartel 2025 de Maré Festival

Desde el miércoles 24 hasta el domingo 28 se podrá disfrutar del Maré Festival, un evento de intercambio musical en diferentes localizaciones compostelanas.

Este festival, que celebra ya su 6.ª edición, es un referente musical en Santiago de Compostela que tiene como valores principales la inclusión social, el feminismo y la sostenibilidad ambiental.

La programación de este año del Maré Festival:

Miércoles, 24 de septiembre

20:30 horas Felisa Segade + Carabela en la Sala Capitol Desde 20 euros en salacapitol.entradas.plus



Jueves, 25 de septiembre

19:30 horas - Gala i Ovidio en el Teatro Principal Desde 18 euros en enterticket.es

en el Teatro Principal 21:00 horas - Kevin Johansen + Liniers en la Sala Capitol Desde 20 euros en salacapitol.entradas.es

en la Sala Capitol 22:00 horas - Pablo Und Destruktion en la sala Riquela Desde 10 euros en enterticket.es

en la sala Riquela

Viernes, 26 de septiembre

08:00 horas - Sara Curruchich De balde

18:00 horas - Judit Neddermann I Pau Figueres en la Iglesia de la Universidad Desde 10 euros en enterticket.es

en la Iglesia de la Universidad 19:30 horas - Maestro Espada en el Teatro Principal Desde 18 euros en enterticket.es

en el Teatro Principal 20:00 horas - Bombino en la Sala Capitol Desde 20 euros en salacapitol.entradas.es

en la Sala Capitol

Sábado, 27 de septiembre

12:00 horas - Davide Salvado en la Iglesia de la Universidad Desde 10 euros en enterticket.entradas.es

en la Iglesia de la Universidad 18:00 horas - Da Cruz en la plaza de Mazarelos De balde

en la plaza de Mazarelos 18:00 horas - Germán Díaz, Benxamín Otero e Vidya Shah en la Iglesia de la Universidad Desde 10 euros en enterticket.es

en la Iglesia de la Universidad 19:30 horas - Bongeziwe Mabandla en el Teatro Principal Desde 18 euros en enterticket.es

en el Teatro Principal 20:30 horas - Guada en la sala Riquela Desde 10 euros en enterticket.es

en la sala Riquela 21:30 horas - Tremenda Maré en la Sala Capitol Desde 15 euros en la salacapitol.entradas.es

en la Sala Capitol

Domingo, 28 de septiembre

19:00 horas - Quico Comesaña + Grupo en el Teatro Principal Desde 28 euros en enterticket.es

en el Teatro Principal 18:00 horas - Da Cruz en la plaza de Mazarelos De balde

en la plaza de Mazarelos 18:00 horas - Germán Díaz, Benxamín Otero e Vidya Shah en la Iglesia de la Universidad Desde 10 euros en enterticket.es

en la Iglesia de la Universidad 19:30 horas - Bongeziwe Mabandla en el Teatro Principal Desde 18 euros en enterticket.es

en el Teatro Principal 20:30 horas - Guada en la sala Riquela Desde 10 euros en enterticket.es

en la sala Riquela

26, 27 y 28 de septiembre: Tatto Expo Santiago

Cartel de la edición 2025 de Tattoo Expo Santiago

Desde el viernes 26 hasta el domingo 28 se podrá disfrutar de uno de los eventos de tatuajes más grandes de Galicia. Tattoo Expo aterriza en la capital compostelana para celebrar su 4.ª edición.

Tendrá lugar en el Centro Comercial Área Central y la entrada será completamente gratuita. Todos los asistentes podrán conocer a grandes artistas nacionales e internacionales y, si así lo desean, podrán tatuarse ahí mismo.