Los jóvenes gallegos ya pueden disfrutar de descuentos en IKEA con el Carné Xove

La empresa de mobiliario sueca se une al catálogo de empresas con descuentos dirigidos a usuarios del carné de la Xunta

La multinacional sueca Ikea se incorpora a las ventajas que ofrece el Carné Xove de la Xunta para los jóvenes gallegos. De esta manera, se beneficiarán de estas ventajas en tiendas físicas, tanto en la central de A Coruña como en los locales con los que cuenta Ikea en Santiago, Vigo y Ourense.

La directora general de Juventud, Lara Meneses, firmó este martes la adhesión como establecimiento colaborador. De este modo, la empresa de mobiliario se compromete con la Consellería de Cultura, Lengua y Juventud a poner en marcha una promoción destinada a las personas usuarias del carné, de entre 18 y 30 años, para conseguir descuentos en sus compras.

Así, todos aquellos que compren por un importe igual o superior a 250 euros recibirán una tarjeta regalo con una cantidad equivalente al 15 % de su gasto para aplicar en siguientes compras.

Con esta incorporación, indicó Lara Meneses, que firmó el compromiso de adhesión con Benjawon Omark, Market Manager de Ikea, "continuamos mejorando e incrementando las oportunidades que se ponen a disposición de nuestra juventud a través del Carné Xove", añadiendo que "es una herramienta muy útil para contribuir a su calidad de vida en muy diversos ámbitos, tanto a nivel cultural o deportivo, como en lo relativo al transporte o en lo que tiene que ver con otras cuestiones como, en este caso, el equipamiento de una vivienda".