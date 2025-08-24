Rosa Quiroga, vecina de la Ciudad Vieja de A Coruña: "Este barrio tiene una energía especial"

Sus padres nacieron y vivieron toda su vida en este enclave histórico. De hecho, cuenta Rosa que todavía hay una tercera generación de su familia asentada en la Ciudad Vieja. Además, fue la presidenta de la asociación de vecinos durante ocho años.

"¿Y cómo es vivir en uno de los barrios más antiguos de A Coruña?", le pregunto. "Encantador. Es un sitio especial, incluso energéticamente hablando", responde sin dudar. Una sensación que nunca olvidó a lo largo de su vida. "Cuando veía una baldosa de piedra en el suelo rodeada de vegetación verde, recordaba mi casa", señala

Cuando era niña jugaba con sus amigas por la plaza de Azcárraga e iba a la plaza de María Pita a patinar: "Se patinaba muy bien en ella cuando tenía carriles, antes de la reforma", cuenta Rosa.

Rosa explica que la iglesia de Santa María está en la cota más alta de la Ciudad Vieja. "Si ahí se excavara, se encontrarían restos muy antiguos. Los antiguos sabían dónde instalarse, dónde había buena energía, dónde era fácil de defender y dónde se tenía cerca agua potable", cuenta.

Testigo de la evolución del barrio

Lo cierto es que Rosa ha visto evolucionar al barrio durante ocho décadas, y destaca que algo que echa de menos es el comercio local. "Han suprimido muchos servicios. No hay ningún banco y ninguna tienda donde comprar comestibles un día de semana a las ocho de la tarde cuando llegas de trabajar", denuncia. "Pero la vida cambia y el pequeño comercio va desapareciendo frente a las grandes superficies", añade esta vecina.

La coruñesa señala que el barrio conserva una configuración antigua muy especial. "El Jardín de San Carlos era el último reducto en el que refugiarse en caso de ataque a la ciudad", cuenta, junto a que hoy alberga la tumba del general inglés Sir John Moore, caído en la batalla de Elviña.

La mayoría de los vecinos que viven en la Ciudad Vieja son pensionistas. "Somos personas muy agradables y tranquilas", dice Rosa entre risas, junto a que cada vez se anima más gente joven a mudarse al barrio.

Cuando le preguntan a esta gallega por su zona preferida de su barrio, no duda en responder que es El Parrote: "Vivo enfrente y las vistas son increíbles. Además es una zona tranquila y bien conectada con los autobuses o para ir andando a cualquier lugar", apunta.