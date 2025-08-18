La gallega Luz Casal actuará, de la mano de Zara, en la cúpula del Monte de San Pedro en A Coruña

La artista gallega Luz Casal actuará en el Monte de San Pedro de la mano de Zara el 26 de agosto a las 21:00, tal y como consta en el apartado de eventos de la multinacional de moda.

Las entradas son gratuitas hasta completar el aforo. Estarán disponibles desde el 21 de agosto a las 10:00 y cada persona podrá optar a un máximo de dos entradas.

Tras el concierto autodidacta de Myles Smith, el de Casal será el segundo de este formato organizado por la empresa fundada por Amancio Ortega.

Luz Casal, originaria de Boimorto, es organizadora del Festival de la Luz, que tendrá lugar los días 29, 30 y 31 de agosto con una completa programación musical.