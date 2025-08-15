Berce do Sar, ¿qué ofrece este nuevo parque en Santiago de Compostela?

En días calurosos, a los que los gallegos y gallegas no estamos especialmente acostumbrados, no solo buscamos playas, piscinas o lagos. O, por lo menos, deberíamos de tener claro que estas no son las únicas opciones posibles. Los refugios climáticos, esto son, espacios donde uno puede estar protegido frente a situaciones climáticas extremas, abarcan mucho más que lugares donde uno se pueda bañar.

Los espacios verdes, con sombras de árboles variados y algún que otro afluente que cree una atmósfera fresca y húmeda, son también idóneos para pasar el rato o dar un paseo sin verse afectado por el calor.

En Santiago de Compostela hay varios, pero en enero de este 2025 se inauguró en la ciudad uno nuevo, de hecho, de los más grandes: el Berce do Sar. Sobre una superficie de más de 10 hectáreas, el proyecto buscó recuperar y poner en valor la cabecera del río Sar, un entorno de gran enriquecimiento natural y simbólico. Está ubicado, por cierto, en la zona norte de Santiago, junto al polígono industrial de A Sionlla.

Es un espacio ideal para familias, deportistas, amantes de la naturaleza o cualquiera que busque desconectar sin salir de la ciudad. Así, se ha convertido en estos pocos meses desde su apertura en uno de los principales pulmones verdes de la ciudad para todas las actividades que se quieran hacer al aire libre y en un espacio recreativo de ensueño. A continuación te destacamos todo lo que esconde.

Espacios para todos los públicos

Este parque forma parte de la ruta lineal del río Sar, que conecta con otros tramos del curso del río, una senda que se puede recorrer desde la Colexiata de Sar y que bordea antiguos molinos, curtidurías y puentes modernos a lo largo de la ciudad. Puedes empezar la ruta desde donde quieras y casi configurarla a tu gusto.

Senda do Sar hacia el Berce do Sar. Turismo de Galicia

Uno de los espacios estrella de este parque es Eira do Sar, una área de juegos infantiles con columpios, tirolina y estructuras hechas de materiales naturales como madera y redes, todo perfectamente y conscientemente integrado, sin incorporar artificialidad al espacio. Además, en esta zona hay merenderos y una estructura que albergará una cafetería que se erige sobre una antigua casa labriega del año 1789, con diseño contemporáneo y vistas a la laguna.

Cuenta con más de 3 kilómetros de senderos, incluyendo una pista finlandesa circular para correr o montar en bici. Entre ellos, también están el Paseo dos Regatos, un camino que recorre los distintos cauces del nacimiento del Sar (donde además se han restaurado diversas presas naturales) o el Paseo das Froiterías, un área con árboles frutales, algo único en Santiago.

Hablando de árboles y espacios que estos protagonizan, también cabe destacar el Coto dos Olmos, un espacio únicamente dedicado a esta especie. Así, hay que mencionar que se han repoblado casi cinco hectáreas del parque con especies autóctonas, creando un espacio mágico gracias a la plantación de 730 árboles (entre ellos castiñeiros o abedules, además de los mencionados olmos y frutales variados).

Además de lo anterior, el protagonismo del parque se lo lleva la increíble e impresionante Lagoa d Berce, una laguna artificial de alrededor de unos 9.000 metros cuadrados con distintos islotes, llena de fauna. Cómo no, verás patos, claro. Son ya los reyes de este lago.

Un parque nacido de un proyecto social y educativo

La creación del parque fue posible gracias a un taller de empleo que involucró a veinte personas: diez trabajaron en la recuperación ambiental y otros diez en el diseño de una página web sobre la fauna aérea de Santiago (incluyendo aves, insectos y murciélagos).