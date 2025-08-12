Una turista se sorprende al bañarse en una playa de Galicia: "Los pies me arden"

Un grupo de turistas ha protagonizado una divertida escena en una playa gallega que ha arrancado las risas de muchos en redes sociales. Lo que ellos no sabían es que el verdadero desafío de sus vacaciones era algo tan simple como bañarse en las aguas del Atlántico.

Si algo está claro es que la mayor parte de los turistas que visitan la costa de Galicia siempre coinciden en la misma opinión: lo fría que está el agua en sus playas. Lo cierto es que para los gallegos esa temperatura es una maravilla y la única que refresca de verdad.

"¿A cuántos grados estará?"

"Estamos en Galicia y aquí mi señor compañero se va a meter al agua", comienza diciendo una mujer en un vídeo grabado en alguna playa gallega con un paisaje precioso. "15 grados, está buena chavales", comenta un hombre en un intento por convencerse y lograr bañarse.

Sin pensarlo mucho, uno de ellos se lanza a correr hacia el mar sin pararse en el intento. "Un titán", dice otro hombre entre risas mientras el primero consigue meterse en el agua. "¡Dios!", se le escucha decir al tocar el agua fría.

La única chica del grupo que se ve en el vídeo lo intenta en varias ocasiones, pero no logra refrescar nada más que sus pies. "Yo he intentado y los pies me arden", dice con sufrimiento y un poco de frustración.

Dado que ella no es capaz de meterse en el agua, uno de los hombres la reta a un juego que, si pierde, tiene que bañarse. Por desgracia para ella, perdió y le toca darse un buen chapuzón en el agua que, para ellos, está tan congelada.

Entre los gritos de ánimo y varios intentos fallidos, finalmente se lanza a correr sin pensarlo hacia el mar, soltando un chillido que generó las risas de sus amigos. "¡Está completamente congelada! No me esperaba que estuviese tan fría", dice al salir corriendo hacia la orilla.

Una escena que comparten muchos turistas y que para los gallegos es algo tan natural.