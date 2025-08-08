Los personajes del cómic toman A Coruña en una nueva edición de Viñetas desde o Atlántico

Spiderman, Mortadelo y Filemón, el Joker... Los personajes de cómic más conocidos llegan a la ciudad herculina para acudir a su cita anual con Viñetas desde o Atlántico.

Desde esta mañana, algunas figuras ya decoran el Obelisco de A Coruña. A medida que avance el día, iremos descubriendo al resto de personajes, como Batman, Tintín o los Simpson.

Aunque quizás dos de las figuras más representativas sean la de Spiderman trepando por el Obelisco y la de Superman en el puente de Alfonso Molina, durante todo el mes de agosto serán varias las figuras que se escondan por toda la ciudad en la 28 edición del festival.

En cuanto a Viñetas desde o Atlántico, el programa se desarrollará del 11 al 17 de agosto, con numerosas actividades y una veintena de exposiciones, entre las que destacan una dedicada a Castelao y otra a Quino, esta última con un photocall 3D en el que será posible hacerse fotos con Mafalda.

En las próximas semanas, más de 70 autores nacionales e internacionales pasarán por la ciudad para participar en esta edición de Viñetas.

Entre las actividades más destacadas figuran las cerca de 20 exposiciones que se organizarán en espacios habituales como el Palacio de María Pita, Palexco o la sala Salvador de Madariaga, pero también en bibliotecas de los barrios coruñeses e incluso en tres bares de la ciudad: el Bar 13, la cervezoteca Malte y la Pulpeira de Melide.