Todos los planes que puedes hacer este fin de semana en A Coruña para aprovechar el buen tiempo

Durante estos días podremos disfrutar de los últimos días de la Feria del Libro, que se extenderá hasta el domingo 10. Paralelamente, las Fiestas de María Pita continúan con sus conciertos en la plaza. Este fin de semana será el turno de Zahara.

Asimismo, en el Estadio de Riazor se celebrará una nueva edición del Trofeo Teresa Herrera, donde se presentarán las categorías masculinas, femeninas y benjamines. Tampoco podremos pasar por alto un evento cercano a la ciudad herculina, reconocido por su gran importancia musical: el festival de A Carballeira de Zas.

XLI edición de la Feria Mostrart

Cartel de la edición 2025 de la feria Mostrart

Durante todo el mes de agosto se podrá disfrutar de otro evento paralela a la Feira do Libro: Mostrart, conocida por ser una de las ferias de artesanía más importantes de España. Durante una edición más, este gran evento reunirá puestos de diferentes lugares de Galicia y España.

En los puestos de artesanía que se expondrán a lo largo de los jardines de Méndez Núñez se podrá encontrar una amplia selección de productos textiles, de madera, calzado, juguetes, cerámicas, bisutería, joyería, arte floral, papel, cartón y mucho más.

Todos los productos comprados en la Feria Mostrart tienen garantía personal de cada obrador y de la Asociación Galega de Artesáns. El horario de la feria será desde las 11:00 hasta las 14:00 horas y desde las 17:30 hasta las 22:00 horas.

Feira do Libro en A Coruña

Cartel de la edición 2025 de la Feira do Libro en A Coruña

Una de las ferias más importantes de la ciudad herculina, la cual marca el inicio del mes de agosto y las Fiestas de María Pita, culminará este fin de semana.

Durante estos últimos días se podrá seguir disfrutando de diferentes actividades relacionadas con el mundo de la lectura, como firmas de autores, coloquios, charlas y mucho más.

El horario de la feria del libro será desde las 11:00 hasta las 14:00 horas y desde las 17:30 hasta las 21:30 horas.

Hay que recordar que las casetas de la feria se encuentran en el interior de los Jardines de Méndez Núñez debido a los trabajos de remodelación que se están haciendo en el paseo de los jardines.

Trofeo Teresa Herrera 2025

Trofeo Teresa Herrera Deportivo

El torneo gallego más importante del verano, el Trofeo Teresa Herrera, se celebrará durante todo el día del sábado 9 en el Estadio de Riazor.

La jornada de este trofeo dará inicio oficial por la mañana con las jornadas de la XXIX edición del Mini Teresa Herrera en categoría benjamín y prebenjamín.

La categoría femenina, que celebra su XIII edición, se jugará a las 17:00 horas entre el Dépor ABANCA y el SC Braga Iuso, perteneciente a la Primera División de Portugal.

La categoría masculina se disputará entre El Deportivo y Le Havre, perteneciente a la Primera División de Francia, a partir de las 20:00 horas.

Las entradas para disfrutar del evento se pueden adquirir por 15 o 20 euros.

Conciertos de las Fiestas de María Pita

La artista Zahara será la próxima cita en los conciertos de la plaza de María Pita

Durante este fin de semana, la programación de los conciertos de María Pita baja un poco el ritmo tras la intensa jornada de la semana pasada.

Por ello, tan solo tendremos un concierto durante estos días, pero será una fecha de lo más importante, ya que quien se subirá a los escenarios será nada más y nada menos que la cantante Zahara.

El domingo 10 a las 22:00 horas, para cerrar la segunda semana de agosto por todo lo alto, Zahara actuará en la plaza de María Pita. Aunque lleva haciendo música desde siempre, se trata de una de las voces del indie pop español con más frescura.

El foco fue puesto en ella en el año 2021 -y desde entonces no se ha separado de ella- a raíz del lanzamiento de su polémico álbum Puta, que fue un gran éxito a todos los niveles.

Desde entonces, la artista ha colaborado con artistas como Carolina Durante, Samantha Hudson, Leiva, Love of Lesbian y muchos más.

¡No te pierdas la oportunidad de disfrutar de un show en vivo de esta artista resurgente!

Festival de A Carballeira de Zas

Cartel del 40 aniversario de la Festa da Carballeira de Zas

A menos de una hora de A Coruña se podrá disfrutar, durante dos días completos, de otro de los grandes festivales celtas de España.

Tras el éxito de la nueva edición de Ortigueira, llega A Carballeira de Zas para poner el broche de oro a los conciertos en directo de la mejor música folk gallega.

Este festival gratuito, inédito en Galicia, celebra su 40ª edición con presencia 100% femenina, homenajeando a las cantareiras, figura elegida para conmemorar durante todo este año por las Letras Galegas.

La programación de A Carballeira de Zas es la siguiente:

Viernes, 8 de agosto

Desde las 21:00 horas

Catuxa Salom

Tanxugueiras

Agoraphobia

Sábado, 9 de agosto

Desde las 12:00 horas

Uxía Lambona e a Banda Molona

A banda da loba

Foliada desde las 18:00 horas con

Chorima

Gaiteiras de Xiradela

Pandereteiras de Raigañas

Gaiteiras DeBuxantes

As lerchas

Xela Cantareira

Desde las 20:30 horas

Carmela

Desde las 22:00 horas