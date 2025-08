Grandes conciertos y eventos de agosto 2025 que animarán el verano en Santiago de Compostela

La capital compostelana no detiene su ritmo. Con la llegada del mes más importante del verano se propone seguir animando cada rincón de sus calles. Por ello, desde principio a fin, tanto locales como turistas podrán disfrutar de un amplio programa de actividades.

Por un lado, se podrá disfrutar de la clausura del Atardecer no Gaiás con tres nuevos conciertos. Paralelamente, tampoco podremos perdernos el Festival C, una gran celebración que llenará la ciudad de actuaciones gratuitas de circo, danza y artes visuales. También tendrán lugar dos importantes festivales musicales: Lingua Urbana y Wake Up! No Gaiás.

Conciertos del mes en el Atardecer no Gaiás

Cartel de los conciertos de 2025 del Atardecer no Gaiás

El inicio del mes de agosto en Santiago de Compostela marca la etapa final del Atardecer no Gaiás, la iniciativa que tiene como sus dos grandes objetivos promover la cultura musical gallega y revalorizar el espacio cultural de la Cidade da Cultura a través de unos conciertos pensados para todo tipo de público y gustos.

El ciclo de conciertos consiste en un total de 11 espectáculos gratuitos de diferentes artistas y bandas de Galicia, Portugal y otros lugares de España. Todos serán celebrados al aire libre y a partir de las 21:00 horas, aprovechando un momento tan mágico como el atardecer.

La lista de artistas que actuarán durante el mes de agosto es la siguiente:

Viernes 1 - La Toñi , cuya voz se hizo conocida por ser la líder del grupo Dalsi . Ahora se embarca en un proyecto en solitario para explorar el sonido que se encuentra a camino entre el europop y synthpunk . Su primer EP, M D Amor <3 vio la luz el pasado año.

- , cuya voz se hizo conocida por ser la líder del grupo . Ahora se embarca en un proyecto en solitario para explorar el sonido que se encuentra a camino entre el y . Su primer EP, vio la luz el pasado año. Jueves 7 - Melodiam , el dueto femenino pontevedrés que aterriza por fuerza en esta nueva edición del Atardecer no Gaiás. Su propuesta electrónica y urbana es electrizante, acompañada de vídeos musicales hipnóticos, como el de Baby Girl o SERÁ M3JOR.

- , el que aterriza por fuerza en esta nueva edición del Atardecer no Gaiás. Su propuesta y es electrizante, acompañada de vídeos musicales hipnóticos, como el de o Viernes 8 - Ganadores del certamen Xuventude Crea 2024 . Sara Gimeno y su sonido del clásico R&B , indiscutible ganadora con sus temas Quérote y Dans les rues de Bordeaux. Lontras , quien se quedó con la plata gracias a su sonido de fusión entre el jazz e indietrónica que se vio reflejado en Sangue no canal y Peixe no millo. Slimak , tercer premio del certamen, harán bailar a todos son su sonido más contemporáneo .

- Ganadores del certamen . Jueves 21 Futurachicapop se sube a los escenarios del Gaiás con su estilo personal que camina entre el amor, deseo, nostalgia y orgullo LGTBI+ . Su último trabajo, Literatura Romanticofestiva , es un tributo al sonido dosmilero del bubblegum pop. Le acompañará Kike Varela , uno de los DJs más reconocidos de Galicia, quien amasó un gran éxito con su Muiñeira de Chantada.



Festival C en Santiago de Compostela

Cartel del Festival C del año pasado en Santiago de Compostela

Desde el martes 5 hasta el domingo 31 se podrá disfrutar del Festival C, un multitudinario evento que acogerá una gran variedad de espectáculos de danza, circo, poesía, artes visuales y muchísimo más en las calles de la capital compostelana.

Todas estas actividades serán completamente gratuitas y están destinadas a todo tipo de público. La programación de esta nueva edición todavía no ha sido revelada, pero se estima que sea presentada a inicios de mes.

noitiNHAs 2025

Cartel de la edición 2025 del ciclo de conciertos noitiNHas

La 8ª edición de noitiNHas ya había dado el pistoletazo de salida el mes de abril y, desde entonces, ha estado presentando unas sesiones de música y gastronomía que no han dejado a nadie indiferente.

Se tratan de una serie de conciertos de entrada libre, pero limitada, que vienen acompañados de una degustación gastronómica de la mano de importantes chefs de Galicia. Serán en el Hotel NH Collection de Santiago de Compostela y dará inicio a las 20:30 horas.

noitiNHas vuelve el 6 de agosto por todo lo alto con una cita en directo con Myriam Swanson, una de las mejores cantantes de blues, rock&roll y jazz de la escena musical catalana. Derrocha carisma en su directo y su poderosa voz cautivará a cualquiera que escuche sus temas en directo, como Samsa, Free to Go o Reverie.

Estará acompañada del DJ Chiri, quien completará esta experiencia sonora.

En cuanto a la parte gastronómica, la invitada de la noche será la chef Inés Abril del Restaurante Maruja Limón de Vigo, quien se encargará de un Showcooking de cervezas Alhambra.

Festival Lingua Urbana

Nace en Santiago de Compostela un nuevo festival que tiene como objetivo celebrar la música urbana y electrónica por todo lo alto. En tan solo su primera edición, ya se proclama como un esperado evento con una cartelera llena de destacadas personalidades de la escena electrónica española.

El viernes 29 de agosto, desde las 16:00 hasta las 02:00 horas, la Cidade da Cultura de Santiago de Compostela recibirá a artistas de renombre como HARD GZ, BOYANKA KOSTOVA, DISOBEY, JHON POLLÓN, XINA MOR, PARKINEOS y 9LOURO.

A esta cartelera de artistas se les uniran los DJs locales Borja Solla, Carlos Barral, Sote y Valensk8.

Las entradas estan a la venta por 35 euros en tickets.linguaurbana.com

Wake Up! No Gaiás

Cartel de la nueva edición de Wake Up! No Gaiás

El mes de eventos en agosto se cerrará en Santiago de Compostela con una gran fiesta en el Centro Gaiás, la cual formará parte de los eventos de música eletrónica Wake Up! que se celebran a lo largo de toda Galicia. En esta ocasión, será el turno de Santiago de Compostela de acoger este gran homenaje a la música techno el sábado 30.

El gran invitado de esta edición será el DJ brasileño Mochakk, quien protagonizará una velada de música, baile, y ambiente insuperable que irá desde las 16:00 horas y se extenderá hasta las 06:00 horas del siguiente día.

Las entradas se pueden conseguir en tickets.wakeupelectronicparties.com desde 33 euros.